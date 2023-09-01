快訊

總統參選人最新民調曝光！侯友宜回居第二 賴清德封頂後繼無力

曾哀求喝水！12歲童體育課穿錯衣 被罰32度高溫下跑步倒地亡

郭台銘指連署書「談錢太俗氣」 暖暖拜廟國民黨里長挺

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
郭台銘指連署書「談錢太俗氣」，暖暖拜廟國民黨多名里長相挺。記者游明煌／攝影
郭台銘指連署書「談錢太俗氣」，暖暖拜廟國民黨多名里長相挺。記者游明煌／攝影

鴻海創辦人郭台銘今天到基隆暖暖承福宮拜媽祖，受到民眾熱烈歡迎，有多名國民黨籍里長站台力挺。接著他參觀碇內食物銀行，對於蒐集登記連署書，外傳他的競選辦公室委託公關公司每份連署書「委託價」200元。郭台銘回應，連署還在規畫中，談錢過份俗氣，很多都是志願的。

郭台銘下午先到基隆暖暖承福宮拜媽祖廟，受到舞獅熱烈歡迎，舞獅團放下「眾望所歸」、「高票當選」紅布條時響起熱烈掌聲，凍蒜聲不絕於耳，還有一群越南新住民穿著傳統服飾到場站台力挺。

郭台銘致詞時表示，今天有很多國民黨的里長站出來，希望媒體最好把他們剪掉，避免造成困擾，雖然他們都心愛台灣，但目前台灣的政治有些混亂，很快就會撥雲見日，重見「江山」、重見「金水」。

郭台銘說，基隆曾經是台灣的領頭城市，然而這幾年來卻未能實現真正的進步與繁榮。這讓他們深感憂心，也讓他們深知，要想實現經濟的發展，必須有持續不斷的努力和改革，呼籲大家支持他，重返光榮歷史。

郭台銘接著到碇內食物銀行發物資給長者及弱勢後受訪，被問到為了蒐集登記連署書，外傳郭的競選辦公室委託公關公司每份連署書「委託價」200元。

郭台銘對於連問問題回答說，今天記者節，你們充滿了愛心，有關連署他們到現在還在規畫中，一定會盡量推動，現在很多團體義務推動，做義工，大家都是義工，談錢過份俗氣，很多都是志願的，感謝他們。

郭台銘還表示，今天到基隆市暖暖區，感覺心裡很溫暖，看到前議員林金水自己出資蓋媽祖廟承福宮，成為地方信仰中心；還有成立碇內食物銀行幫助弱勢，發給需要食物填飽肚子的很人家，讓人很感動，這些要靠媒體多多發掘，讓人間有愛。

郭台銘指連署書「談錢太俗氣」，暖暖拜廟國民黨多名里長相挺。記者游明煌／攝影
郭台銘指連署書「談錢太俗氣」，暖暖拜廟國民黨多名里長相挺。記者游明煌／攝影
郭台銘指連署書「談錢太俗氣」，暖暖拜廟國民黨多名里長相挺。記者游明煌／攝影
郭台銘指連署書「談錢太俗氣」，暖暖拜廟國民黨多名里長相挺。記者游明煌／攝影
郭台銘指連署書「談錢太俗氣」，暖暖拜廟國民黨多名里長相挺。記者游明煌／攝影
郭台銘指連署書「談錢太俗氣」，暖暖拜廟國民黨多名里長相挺。記者游明煌／攝影

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘

延伸閱讀

總統參選人最新民調／侯友宜衝到第二 柯文哲、郭台銘成麻花捲

不需再為自己賺錢！郭台銘：我是唯一有能力把經濟搞起來的人

找公關公司助連署！郭台銘一番話洩底氣 媒體人笑窮途末路

到廟裡拜拜郭台銘總是把香高舉過頭 今天親口說出原因

相關新聞

總統參選人最新民調曝光！侯友宜回居第二 賴清德封頂後繼無力

美麗島電子報昨天公布最新滾動式民調，在4組參選人情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度，連日從逾40%往下掉至35.3%，...

不需再為自己賺錢！郭台銘：我是唯一有能力把經濟搞起來的人

鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，他是總統參選人中，唯一有能力把經濟搞起來，是唯一不需要再為自己賺錢的人。2024是台灣走向...

赴松山慈祐參拜宮董座祝高票當選 侯友宜：媽祖最了解我心裡事

國民黨總統參選人侯友宜今下午參拜松山慈祐宮，松山慈祐宮董事長陳玉峰當場祝賀侯高票當選；侯友宜則說，他小時候一定要拜媽祖，...

總統參選人最新民調／侯友宜衝到第二 柯文哲、郭台銘成麻花捲

ETtoday民調雲今天公布總統參選人最新民調，民進黨賴清德支持度35.3%、國民黨侯友宜21.4%、民眾黨柯文哲17....

藍白是否能整合成功？盧秀燕指「9月是關鍵」：應會有一些結果

台中市長盧秀燕今天談及藍白合議題時說，所有參選人都會了解到一定要團結，9月是關鍵，應會有一些結果，希望能整合成功

郭台銘指連署書「談錢太俗氣」 暖暖拜廟國民黨里長挺

鴻海創辦人郭台銘今天到基隆暖暖承福宮拜媽祖，受到民眾熱烈歡迎，有多名國民黨籍里長站台力挺。接著他參觀碇內食物銀行，對於蒐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦