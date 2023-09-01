郭台銘指連署書「談錢太俗氣」 暖暖拜廟國民黨里長挺

鴻海創辦人郭台銘今天到基隆暖暖承福宮拜媽祖，受到民眾熱烈歡迎，有多名國民黨籍里長站台力挺。接著他參觀碇內食物銀行，對於蒐集登記連署書，外傳他的競選辦公室委託公關公司每份連署書「委託價」200元。郭台銘回應，連署還在規畫中，談錢過份俗氣，很多都是志願的。

郭台銘下午先到基隆暖暖承福宮拜媽祖廟，受到舞獅熱烈歡迎，舞獅團放下「眾望所歸」、「高票當選」紅布條時響起熱烈掌聲，凍蒜聲不絕於耳，還有一群越南新住民穿著傳統服飾到場站台力挺。

郭台銘致詞時表示，今天有很多國民黨的里長站出來，希望媒體最好把他們剪掉，避免造成困擾，雖然他們都心愛台灣，但目前台灣的政治有些混亂，很快就會撥雲見日，重見「江山」、重見「金水」。

郭台銘說，基隆曾經是台灣的領頭城市，然而這幾年來卻未能實現真正的進步與繁榮。這讓他們深感憂心，也讓他們深知，要想實現經濟的發展，必須有持續不斷的努力和改革，呼籲大家支持他，重返光榮歷史。

郭台銘接著到碇內食物銀行發物資給長者及弱勢後受訪，被問到為了蒐集登記連署書，外傳郭的競選辦公室委託公關公司每份連署書「委託價」200元。

郭台銘對於連問問題回答說，今天記者節，你們充滿了愛心，有關連署他們到現在還在規畫中，一定會盡量推動，現在很多團體義務推動，做義工，大家都是義工，談錢過份俗氣，很多都是志願的，感謝他們。

郭台銘還表示，今天到基隆市暖暖區，感覺心裡很溫暖，看到前議員林金水自己出資蓋媽祖廟承福宮，成為地方信仰中心；還有成立碇內食物銀行幫助弱勢，發給需要食物填飽肚子的很人家，讓人很感動，這些要靠媒體多多發掘，讓人間有愛。