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賴清德：台灣文化多元 不同種族和諧相處非常難得

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德。本報系資料照
副總統賴清德。本報系資料照

副總統賴清德今天上午出席僑委會活動時表示，台灣雖然不大，但是一個文化多元的國家，不同族群在這塊土地上和諧相處，彼此合作，非常難得。鼓勵年輕人走出國門、走進國際，開拓視野及前瞻思維，讓台灣未來更國際化，並歡迎僑界青年朋友們常回來台灣，到台灣各地看看，多瞭解台灣，就會更愛台灣。

賴清德指出，今天很榮幸代表蔡英文總統出席這場年輕人的盛會，期望國內參與海外搭僑計畫的同學及來自海外的青年文化大使，彼此交流都圓滿成功，成果豐碩。年輕人是國家的未來，年輕人有希望，自然會帶給國家希望，因此政府希望讓年輕人走進國際，除了增進個人視野，開拓前瞻思維，也讓台灣未來能夠更國際化，更加得到國際社會的重視與支持。

賴清德說，今年在疫情期間停辦的「台灣青年海外搭橋計畫」順利恢復舉辦，還增加了行銷台灣的計畫。在疫情後，各國面臨地緣政治變化、數位轉型及淨零轉型等挑戰，台灣走出國門，與國際社會互動，瞭解其他國家的做法，並思考如何汲取外國的長處來協助自己的國家，也可以藉此機會多認識朋友，在這段時間留下美好的回憶。

賴清德表示，歡迎來自美加地區的文化大使們到台灣各地看看，瞭解台灣的民主、多元、自由開放、人權立國等國家社會情況，以及各種宗教、行業、美食等文化，讓僑二代、僑三代能更容易瞭解台灣的各種文化內容及演變。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德

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