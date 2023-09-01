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少子化怎解？ 郭台銘：生一個孩子 讓你多養一隻寵物

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（圖站立者）今一早到台北南港的中研福德宮跑行程。對於少子化問題，郭台銘提出「生一個孩子，多養一隻寵物」。記者程遠述／攝影
鴻海創辦人郭台銘（圖站立者）今一早到台北南港的中研福德宮跑行程。對於少子化問題，郭台銘提出「生一個孩子，多養一隻寵物」。記者程遠述／攝影

鴻海創辦人郭台銘宣布參選後行程滿檔，今被民眾問到如何解決少子化問題時，郭台銘回覆說，生一個孩子，讓你多養一隻寵物，貓啊狗啊，生兩個「我給你養一對」。

郭台銘今早到台北中研院福德宮參拜進行廟口開講，受到廟方及民眾歡迎，有民眾反映，台灣少子化嚴重，政府卻並未創造雙贏，而是打壓幼教、保姆團體，都是為爭取年輕父母選票，未解決真正問題。

郭台銘則回答表示，最近他也研究美國、歐洲國家少子化，是普遍現象，應有政策導引、國家要獎勵，例如他在之前服務的公司（指鴻海）就實施生一個小孩，給員工一萬五千元，證明獎勵有效，最近好幾個敢生，所以要鼓勵。

郭台銘接著說，最近他到新竹參訪保護動物協會，知道了「動保法」中，保護動物有生存權，因此可不可以「生一個孩子、我讓你多養一隻寵物，生兩個我給你養一對。」

郭台銘表示，據研究，台灣到2300年，人口將剩0，將來都自然凋亡、沒有人了，人都沒有了，寵物、貓、狗都更可憐，政策可以結合在一起。郭台銘並說，他不是神明也不是萬能，但他曉得把想法結合起來，未來也會設立平台，讓政策改變更靈活，他沒有政治包袱，更可以服務人民。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 毛小孩 少子化

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