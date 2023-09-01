賴陣營批販賣恐懼 侯友宜：民進黨沒聽見人民不安？

民進黨總統參選人賴清德辦公室批國民黨總統參選人侯友宜，在販賣恐懼。侯友宜今日駁，國際媒體都說全世界最危險的地方在台灣，日本友人也同樣反映，民進黨難道沒有聽到人民不安心嗎？

侯友宜說，國際媒體包括經濟學人雜誌都說過了，全世界最危險的地方在台灣，尤其他到日本，日本的友人也是這樣反映。更何況不是只有日本，國際的友人都是擔心台海危機，還有很多外資也關心，國內的人民非常擔心，兩岸因為民進黨的錯誤政策引發戰爭，所以大家非常擔憂，民進黨難道沒有聽到人民不安心嗎？可以視而不見嗎？這樣做對嗎？

侯友宜強調，民進黨應該傾聽人民的聲音，現在大家擔心兩岸不和平，台海不安定要怎麼辦，所以他一直強調台海兩岸和平，最主要是要讓「台海安定，台灣安全，國際放心」，這才是他最重要的目的。