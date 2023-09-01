批放寬巴氏量表政院拿香跟拜 侯友宜：到了選舉才想到
國民黨總統參選人侯友宜日前拋出80歲以上長者免除巴氏量表評估，行政院長陳建仁昨在院會指示衛福部、勞動部，檢討看護移工的申請資格、程序。侯友宜今日表示，他講了後就拿香跟拜，這種政府平常都不做，到了選舉才想到人民。
侯友宜說，他在8月29日拋出整個長者的照顧，都是需要巴氏量表，很多人因為巴氏量表，造成人生很多遺憾，所以他主張80歲以上長者不需要巴氏量表（評估），就可以請外籍看護工，同時70到79歲只要有特殊重病跟癌症二期，也不需要巴氏量表。
侯友宜指出，當這個議題在8月29日拋出以後，民進黨七年來都沒有想到，到選舉就想到，這是人民痛苦的聲音，說了很久，勞動部、衛福部推來推去，他講了後就拿香跟拜，昨天政院宣布要開放外籍看護工。
侯友宜也說，他在8月27日宣布要成立癌症基金，政府馬上又成立新藥專門委員會，要解決癌症朋友急需的新藥。侯友宜說，由於經濟不夠，常常因病而窮、因窮而死，造成很多的遺憾，這種政府平常都不做，到了選舉才想到人民，這種政黨能夠相信嗎，這種政府要給機會嗎，人民好好思考。
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