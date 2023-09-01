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賴清德躺著選？沈富雄搖頭：滾到床下就沒救！酸郭台銘厚臉皮

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選變成四腳督，候選人包括民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜（左3）、鴻海集團創辦人郭台銘（左4）。 圖/聯合報系資料照
2024總統大選變成四腳督，候選人包括民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜（左3）、鴻海集團創辦人郭台銘（左4）。 圖/聯合報系資料照

鴻海創辦人郭台銘宣布參與2024總統大選，國民黨分裂，讓外界戲謔稱，民進黨總統參選人賴清德將「躺著選」。不過賴清德對此回應「沒有啦」，強調每天都會戰戰兢兢。前立委沈富雄卻示警，若是一不小心可能會「滾到床下」，恐怕就沒救了。

沈富雄昨（31）日在《暐瀚觀點》節目指出，自從郭台銘宣布參選，全國99%的共識就是賴清德躺著選也會上，但他認為不但不是可以躺著選，甚至一不小心，還可能會滾到床下，畢竟躺太久會生褥瘡，最後滾下床就沒救了。

沈富雄說，國民黨太過失敗主義，眼看著賴清德民調支持度達到40%就放棄，認為支持度不會下跌，但是民進黨八年執政有很多包袱跟弊案，也有很多沒辦法交代的事情，由於國民黨被郭台銘搞得一團亂，所以現在沒有人去好好檢討民進黨。

沈富雄表示，世界上找不到郭台銘這種人，沒黨派、沒空軍、沒陸軍，一天到晚只想做「最大仙」，只會說「小老弟啊，先讓大哥做四年看看」，他痛批「這種人臉皮有夠厚」。

沈富雄表示，郭台銘不相信民調，他只相信錢，他認為有錢能使鬼推磨，只要一撒錢，這群鬼就會去推磨，他把世界上的人都看成魔鬼，然而世界上願意做鬼的人還是有限的。

賴清德的競選總幹事潘孟安8月31日三度強調，「賴清德沒有躺著選」，每一天都是從早到晚戰戰兢兢，拚到最後一里路，贏得勝選，才是最後目標。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 賴清德 沈富雄 民調

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