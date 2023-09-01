聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024可以躺著選？賴清德：沒有啦

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德。記者劉學聖／攝影
民進黨總統參選人賴清德。記者劉學聖／攝影

二○二四總統選舉藍綠白「三腳督」，鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，外界認為民進黨總統參選人賴清德更能「躺著選」。對此，賴清德昨參與各縣市競選總部三長授證會議後回應「沒有啦」，賴的競選總幹事潘孟安昨也三度強調，「賴清德沒有躺著選」，每一天都是從早到晚戰戰兢兢，拚到最後一里路，贏得勝選，才是最後目標。

潘孟安表示，民進黨已經定調，賴清德也再三吩咐，台灣是民主自由國家，任何人只要符合資格，都可以參選，中常會也指示「不干預、不去評論」，賴清德並沒有躺著選，假日也還是行程滿檔。

賴清德競選辦公室昨舉行各縣市競選總部三長授證會議，「小英之友會」榮譽總會長、衛福部前部長陳時中以賴清德北市競總主委身分與會，再度引發「英賴」關係聯想。

媒體詢問是否「英賴大團結」？陳時中說，「對，希望賴清德能夠勝選」。

賴清德昨在會中表示，面對這場選舉要有三項認知與三個目標。要認知到這場選舉除了決定國家的前途以及民主是否能夠延續外，也直接影響了印太地區的和平穩定；要認知到這場選舉的複雜性，身為執政黨所遭受的攻擊與抹黑來自四面八方，應該要戒慎小心，千萬不能掉以輕心；民進黨創立以來，一直都跟台灣社會站在一起，要認知到這次的選舉，對台灣的未來至關重要。

至於三個目標，賴清德表示，包括守護台灣的主權、讓人民可以自主及期望能在民主道路上持續壯大台灣。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 陳時中 潘孟安 郭台銘 衛福部

延伸閱讀

拉抬小雞選情 賴清德至新北替立委參選人吳崢拉票

酸賴清德不斷改立場想當習近平「同飯人」 郭台銘籲陸委會立即開放陸客

賴清德競選歌曲又是棒球風「挺台灣應援曲」今天上串流

賴清德競選歌曲上架 感性呼籲團結走屬於台灣的路

相關新聞

跟進侯友宜政見 政院放寬外籍看護申請

國民黨總統參選人侯友宜拋出八十歲以上長者免除巴氏量表評估，可直接申請外籍看護。行政院長陳建仁昨天在院會指示衛福部、勞動部...

看護工政見大戰 家總：把責任丟回家庭

行政院長陳建仁昨指示研議申請外籍看護工多元認定方式，醫界認為，將外籍看護工評估與醫師綁在一起，容易造成醫病關係衝突；民間...

醫療政見5支箭…侯友宜承諾 醫保支出達GDP8%

國民黨總統參選人侯友宜昨天公布醫療政見「五支箭」，包含當選總統將優先投資醫療保健支出，任內逐步達到ＧＤＰ的百分之八、照顧...

2024可以躺著選？賴清德：沒有啦

二○二四總統選舉藍綠白「三腳督」，鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，外界認為民進黨總統參選人賴清德更能「躺著選」。對此，賴清德...

郭台銘曾厭女言論批蔡總統 府驚訝

媒體人臧家宜日前在臉書公開錄音檔，指控鴻海創辦人郭台銘十多年前受訪時曾罵蔡英文總統是「老處女」。總統府發言人林聿禪昨天表...

「四腳督」沒人提1主張 昔蔡總統文膽：2024大選後現狀改變機會不高

曾是總統蔡英文文膽的清華大學副教授姚人多今天在東京出席研討會表示，目前4名總統參選人都不主張法理上的台獨，在統獨光譜上屬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦