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醫療政見5支箭…侯友宜承諾 醫保支出達GDP8%

聯合報／ 記者侯俐安丘采薇林縉明／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜昨提出醫療政見「五支箭」，包含優先投資醫療保健預算支出、照顧兒童及婦幼、推動高風險癌症預防、整合推動國民心理健康計畫、推動疫苗級醫藥採購透明化。記者杜建重／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨提出醫療政見「五支箭」，包含優先投資醫療保健預算支出、照顧兒童及婦幼、推動高風險癌症預防、整合推動國民心理健康計畫、推動疫苗級醫藥採購透明化。記者杜建重／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨天公布醫療政見「五支箭」，包含當選總統將優先投資醫療保健支出，任內逐步達到ＧＤＰ的百分之八、照顧兒童及婦幼、推動高風險癌症預防、整合推動國民心理健康計畫，以及推動疫苗級醫藥採購透明化。

侯友宜昨提出台灣醫療六大問題，包括嬰兒死亡率、新生兒死亡率，兩者皆創七年新高；有百分之八點九民眾有憂鬱症，將近兩百萬人，重度憂鬱症達百分之五點二；明年護理人員缺口將達兩萬四千人；當台灣空汙嚴重時，肺腺癌罹癌率更持續攀升；此外，七成民眾對疫苗採購有疑慮，他上任後將由專案特偵組調查採購文件紀錄，查清楚官商勾結，並建構疫苗採購公開透明機制。

對於國人平均壽命「倒退嚕」，從二○二○年八十一點三二歲，下滑至二○二二年七十九點八四歲。侯友宜說，台灣擁有全世界最好的健保，民眾平均壽命卻輸給南韓、日本、新加坡，「執政黨不該汗顏？」

侯說，當選總統將優先投資醫療保健支出，任內逐步達到ＧＤＰ的百分之八。針對台灣嬰兒與新生兒死亡率屢創新高，將優先照顧兒童與婦幼，擴大兒童疫苗補助基金。此外將放寬癌症篩檢適用範圍，下修乳癌、大腸癌篩檢年齡。

侯表示，當選後將逐年提高醫療預算，賦予給付彈性、成立癌症基金、擴充疫苗基金，解決「因病而窮，因窮而死」狀況，並優先為護理人員加薪、改善偏鄉醫療現況。他承諾，癌症基金一定破百億元。

民進黨發言人卓冠廷昨質疑，侯是為搶救低民調下猛藥，新北市醫護服務人口數是六都最多，「拋政見不如檢視市政」。民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡說，侯友宜提出的醫療政策，很多都還是停留在「撒幣思維」，例如每年要施打的公費疫苗補助。

侯友宜競辦發言人王敏旭說，侯接連提出八十歲以上廢除巴氏量表等政見後，健保署、行政院馬上陸續發布類似政策，民進黨政府願意「拿香跟拜」，也是好事一樁。

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