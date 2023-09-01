看護工政見大戰 家總：把責任丟回家庭

行政院長陳建仁昨指示研議申請外籍看護工多元認定方式，醫界認為，將外籍看護工評估與醫師綁在一起，容易造成醫病關係衝突；民間家庭照顧者團體則認為，放寬申請外籍看護工，表面上有利於民，其實是將照顧責任丟回家庭，國家仍要積極布建中、重度長照資源，以免照護人力缺乏問題再度重演。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，把外籍看護工評估與醫師綁在一起，容易造成醫病關係衝突，但針對外籍看護需求，光靠醫師在診間難以評估，應由其他專業人員入家評估較能反應其他需求。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，因總統大選引發的放寬申請外籍看護工之戰，表面上有利於民，其實是將照顧責任丟回家庭。

陳景寧表示，任何放寬長照需求申請資格或簡化行政程序，家總都樂觀其成，但東南亞各國人口老化，日韓等國搶移工，預期未來外籍看護工人力會逐漸枯竭，且成本更昂貴，五年、十年後台灣可能請不到、甚至請不起外籍看護工，國家仍要積極布建中、重度長照資源，以免照護人力缺乏問題再度重演。

衛福部長期照顧司長祝健芳指出，現在檢討方向為免經評估身心障礙類別是否擴大調整，也鼓勵有長照需求的家庭可優先使用長照服務，若使用長照服務一段時間後，仍覺得無法滿足照顧需求，或後續身體狀況惡化，需聘請移工的家庭，未來也有機會免評估，以醫院診斷方式取代。

勞動部官員強調，擴大照顧的政策大方向不會變，將研議符合照顧事實、且簡政便民的多元認定方式，但年齡不會是主要考慮因素。