聽新聞
test
0:00 / 0:00

看護工政見大戰 家總：把責任丟回家庭

聯合報／ 記者許政榆林琮恩葉冠妤／台北報導
民間家庭照顧者團體認為，放寬申請外籍看護工，表面上有利於民，其實是將照顧責任丟回家庭。圖／聯合報系資料照片
民間家庭照顧者團體認為，放寬申請外籍看護工，表面上有利於民，其實是將照顧責任丟回家庭。圖／聯合報系資料照片

行政院長陳建仁昨指示研議申請外籍看護工多元認定方式，醫界認為，將外籍看護工評估與醫師綁在一起，容易造成醫病關係衝突；民間家庭照顧者團體則認為，放寬申請外籍看護工，表面上有利於民，其實是將照顧責任丟回家庭，國家仍要積極布建中、重度長照資源，以免照護人力缺乏問題再度重演。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，把外籍看護工評估與醫師綁在一起，容易造成醫病關係衝突，但針對外籍看護需求，光靠醫師在診間難以評估，應由其他專業人員入家評估較能反應其他需求。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，因總統大選引發的放寬申請外籍看護工之戰，表面上有利於民，其實是將照顧責任丟回家庭。

陳景寧表示，任何放寬長照需求申請資格或簡化行政程序，家總都樂觀其成，但東南亞各國人口老化，日韓等國搶移工，預期未來外籍看護工人力會逐漸枯竭，且成本更昂貴，五年、十年後台灣可能請不到、甚至請不起外籍看護工，國家仍要積極布建中、重度長照資源，以免照護人力缺乏問題再度重演。

衛福部長期照顧司長祝健芳指出，現在檢討方向為免經評估身心障礙類別是否擴大調整，也鼓勵有長照需求的家庭可優先使用長照服務，若使用長照服務一段時間後，仍覺得無法滿足照顧需求，或後續身體狀況惡化，需聘請移工的家庭，未來也有機會免評估，以醫院診斷方式取代。

勞動部官員強調，擴大照顧的政策大方向不會變，將研議符合照顧事實、且簡政便民的多元認定方式，但年齡不會是主要考慮因素。

2024選舉 2024總統選舉 外籍看護 長照 衛福部 勞動部 老化 陳建仁

延伸閱讀

侯友宜提降低新生兒死亡率政見 醫學會：流於一般的說法

巴氏量表引申請看護工之戰 家總憂「照顧責任丟回家庭」

提國政願景 侯友宜競辦：綠營「拿香跟拜」抄論文變抄政見

放寬外籍看護移工 勞動部：初步規畫開放3類可申請

相關新聞

跟進侯友宜政見 政院放寬外籍看護申請

國民黨總統參選人侯友宜拋出八十歲以上長者免除巴氏量表評估，可直接申請外籍看護。行政院長陳建仁昨天在院會指示衛福部、勞動部...

看護工政見大戰 家總：把責任丟回家庭

行政院長陳建仁昨指示研議申請外籍看護工多元認定方式，醫界認為，將外籍看護工評估與醫師綁在一起，容易造成醫病關係衝突；民間...

醫療政見5支箭…侯友宜承諾 醫保支出達GDP8%

國民黨總統參選人侯友宜昨天公布醫療政見「五支箭」，包含當選總統將優先投資醫療保健支出，任內逐步達到ＧＤＰ的百分之八、照顧...

2024可以躺著選？賴清德：沒有啦

二○二四總統選舉藍綠白「三腳督」，鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，外界認為民進黨總統參選人賴清德更能「躺著選」。對此，賴清德...

郭台銘曾厭女言論批蔡總統 府驚訝

媒體人臧家宜日前在臉書公開錄音檔，指控鴻海創辦人郭台銘十多年前受訪時曾罵蔡英文總統是「老處女」。總統府發言人林聿禪昨天表...

「四腳督」沒人提1主張 昔蔡總統文膽：2024大選後現狀改變機會不高

曾是總統蔡英文文膽的清華大學副教授姚人多今天在東京出席研討會表示，目前4名總統參選人都不主張法理上的台獨，在統獨光譜上屬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦