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跟進侯友宜政見 政院放寬外籍看護申請

聯合報／ 記者鄭媁許政榆林琮恩葉冠妤／台北報導
行政院昨宣布將研擬放寬家庭看護移工申請門檻，勞動部官員說，初步規畫將放寬讓已經使用長照服務一段時間、經專科醫師評估特定病症等也可申請家庭看護工。本報資料照片
行政院昨宣布將研擬放寬家庭看護移工申請門檻，勞動部官員說，初步規畫將放寬讓已經使用長照服務一段時間、經專科醫師評估特定病症等也可申請家庭看護工。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜拋出八十歲以上長者免除巴氏量表評估，可直接申請外籍看護。行政院長陳建仁昨天在院會指示衛福部、勞動部，檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，研議符合照顧事實、簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

對於陳建仁昨指示研議申請外籍看護工多元認定方式，勞動部、衛福部昨火速開會討論，初步規畫新增三類族群有望適用。並於九月十二日進行雙部會首長會議，邀集罕病、身障、使用者代表等團體，討論調整相關外籍看護工申請方向、幅度擬出共識。

行政院發言人林子倫昨在行政院會後記者會轉述，陳建仁說，為協助失能者的照顧需求、減輕家庭照顧負擔，政府已實施長照二點○計畫，進行社區長照及住宿型長照；但仍有些家庭需要家庭看護移工的幫忙，政府會秉持簡政便民、擴大照護原則，「放寬家庭看護移工申請門檻」，並做好社會溝通。

陳揆指示，除了巴氏量表，還要再研議符合照顧事實，且能簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，希望讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工來幫忙。

衛福部長薛瑞元表示，巴氏量表評分包括身體自主性、自我照顧能力等，有些家屬有照顧需求，但被照顧者身體功能尚未符合巴氏量表標準，無法申請外籍看護工，讓家屬求助無門，現在要找出有照顧需求、難申請巴氏量表的族群，以其他方式多元評估。

勞動部表示，初步規畫將放寬納入已使用長照服務一段時間的民眾、以及經專科醫師評估有外籍看護工照護需求的特定病症者，可能朝向調降失智症臨床失智評估量表（ＣＤＲ）分數門檻等方式，且評估除現行十二項免經巴氏量表評估身心障礙類別可否再行擴大，同時繼續檢討免經評估身心障礙類的適用情形。

勞動力發展署署長蔡孟良說，放寬家庭看護移工的申請門檻將以照顧平權、平等對待為原則，放寬不需修法，僅需修改行政命令。

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