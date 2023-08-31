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郭再邀喝奶茶 柯辦：緊迫盯人真可怕

聯合報／ 記者林縉明程遠述蔡晉宇／台北報導
鴻海創辦人郭台銘（前排右）、民眾黨主席柯文哲（後排右三）前晚參加台北市計程車工會普渡餐會。 記者潘俊宏／攝影
鴻海創辦人郭台銘（前排右）、民眾黨主席柯文哲（後排右三）前晚參加台北市計程車工會普渡餐會。 記者潘俊宏／攝影

鴻海創辦人郭台銘前天參加台北市計程車工會普度餐會，與民眾黨總統參選人柯文哲同框，因郭提早到場致詞，讓柯在旁罰站近廿五分鐘。柯文哲昨表示，當天是平安餐會，不要變成造勢場合、喧賓奪主，郭要談話可以，但應按部就班。郭台銘昨再度向柯喊話，希望有機會一起喝杯奶茶，共商國事。

對於郭陣營動作頻頻，柯文哲不公開行程常被意外公開，柯競辦發言人陳智菡說，如果有人有心要整合，為什麼動作背道而馳，有意無意放消息跟吃豆腐？甚至有消息傳出，郭已掌握柯九月某行程，將會到場營造同框畫面，如果消息屬實，緊迫盯人真的有點可怕，不要把別人當成自己的墊腳石，把別人當配角，完全不尊重他人意願。

柯文哲競選總幹事黃珊珊則說，在野整合不是派代表密室協商搓湯圓，也不是誰要做大哥，誰要做幾年；柯文哲將代表民眾黨參選總統到底，這一點不會改變。

郭台銘昨在臉書發文表示，相互欣賞、彼此砥礪，就是團結的基礎，柯文哲行程繁忙，希望有機會能再一起喝杯奶茶，共商國事。他也針對柯文哲領取杜聰明獎學金遭綠營攻擊，直批民進黨上至立委，下至側翼，正事不幹專潑髒水，如果連領獎學金都可以批鬥，代表這是一個失去良知的政黨。

對於郭台銘參選總統，民進黨秘書長許立明昨在中常會定出不涉入、不評論、不參與、不嘲諷，要求黨公職避免介入藍營家務事。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 柯文哲 民眾黨

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