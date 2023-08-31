陳錦祥：不能再讓綠執政 盼侯當總統

民進黨總統參選人賴清德近期勤跑台北市宮廟，甚至深入泛藍選區，遭解讀「拔樁」。不過，國民黨總統參選人侯友宜昨天參拜台北市火聖廟時，日前才出面接待賴清德的台北市前議長陳錦祥說，不能再讓民進黨執政，盼侯友宜能當選總統；侯友宜稍晚前往福興宮時，董事長高昌倫更喊「唯一支持侯友宜」，被視為成功固樁。

侯友宜昨前往台北市火聖廟、內湖大埤岸福德宮及木柵忠順廟、十五份福興宮。繼提出八十歲以上取消巴氏量表的長照政見獲各界回響，侯友宜昨加碼提出七十至七十九歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，「世間艱苦人很多，不應該刁難需要幫助的人」。

火聖廟與陳錦祥家族淵源深厚，賴清德上周拜廟時，陳錦祥也陪同在旁，雙方還密談廿分鐘，並說出「賴清德很穩」，引發外界聯想。不過，侯友宜昨天「回防」拜廟，陳錦祥全程陪同，還與民眾一同喊著「侯友宜凍蒜、侯友宜凍蒜」，展現堅定支持態度。侯友宜表示，陳錦祥是卅多年的老友，平常就有聯絡，希望大家能一起團結向前行。

傳出鴻海創辦人郭台銘廿七日曾與侯友宜會面。侯昨受訪時否認，說「時間不對」，且當時郭再三提醒別對外說明，既然郭已說出口，他也會尊重對方，但請郭把內容、方式、時間說清楚。

國民黨文傳會主委林寬裕昨轉述，黨主席朱立倫在中常會透露，國民黨跟郭台銘有非常多次溝通，民眾希望下架民進黨，若不能團結，只有自我不顧大局，是對不起主流民意。