2024選戰／郭台銘「老四」變老大？單日網路聲量創新高飆破27萬

image source：FB／賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘

文／陳宣懿

2024年總統大選，正式形成「四腳督」了嗎？鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布投入總統選舉，將展開連署成為獨立總統參選人；由於5月17日郭台銘表態會信守承諾，支持侯友宜勝選，昨（28）日的記者會媒體聯訪時，好幾次提出質疑郭台銘的誠信問題，郭台銘並未正面回應，只強調秉持相同信念、推動在野整合。目前郭台銘是近半年單日聲量最高的總統參選人，而上次單日聲量破20萬的總統參選人是侯友宜，5月17日是侯友宜正式被國民黨提名為總統參選人，共20萬6,047筆。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/22~2023/08/28）統計調查，總統參選人近一週聲量最高的是郭台銘，總計50萬7,556筆。聲量最高點出現在8月28日，郭台銘宣布參選總統，喊「50年台海和平、20年內台灣超越新加坡成亞洲首富」， 高達27萬563筆。

總統參選人總聲量第二名是民進黨總統參選人賴清德，聲量最高點出現在8月25日，共5萬3,201筆。當天賴清德受訪談能源議題，他表示，「以目前來看，我們的電是夠的」，而且未來還會新增加供應的電，穩定供電不會有問題。對此，有網友認為，「關於跳電停電，只是台灣的松鼠太多而已」、「用愛發電」；也有人表示，「相信政府，相信黨」。

柯文哲823砲戰寫錯年份惹議 郭台銘再點侯柯喝奶茶咖啡要整合

總統參選人總聲量第三名是民眾黨總統參選人柯文哲，聲量最高點出現在8月23日，共3萬5,884筆。當天館長陳之漢表示願下跪換「郭柯侯組合」，柯文哲喊：「不用，館長太憂國憂民了。」對此，有網友表示，「支持藍白合作」、「館長！柯p！您們二個都很棒！加油！」；但也有人認為，「拜託柯p走自己的路」。另外，柯文哲發文感念823砲戰士兵英勇，不過文章中卻把戰役時間點1958年，寫成228事件的1947年，貼文曝光後約半小時，才將年份改回1958年，寫錯年份引起不少網友討論。

總統參選人總聲量第四名是侯友宜，聲量最高點出現在8月28日，共3萬6,265筆。當天郭台銘再度邀侯友宜、柯文哲談整合，他還透露已經和侯友宜談話過。對於郭台銘宣布選總統，侯友宜表示，一本初衷勇往直前。有網友表示，「更堅定了，我們挺侯的決心！」、「三隻小豬都在拚誰能全拿」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月22日至2023年08月28日。