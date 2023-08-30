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郭台銘約喝咖啡？侯友宜：未接到消息

聯合報／ 記者陳敬丰邱瑞杰張睿廷程遠述劉宛琳／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（右）表示，從頭到尾沒有接到咖啡之約或取消的消息，不知消息從何而來。記者季相儒／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（右）表示，從頭到尾沒有接到咖啡之約或取消的消息，不知消息從何而來。記者季相儒／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統，支持者擔心藍營小雞蹭郭，不利國民黨總統參選人侯友宜。國民黨主席朱立倫昨天表示，全黨一致堅定支持侯友宜及黨提名的參選人，黨紀與規範都很清楚，若違反一定嚴肅按照黨紀處理。

外傳侯郭約喝咖啡，侯友宜昨說，他從來從頭到尾都沒有接到這個消息，不知從何而來。

朱立倫昨赴宜蘭，再被問到郭台銘參選的看法。朱說，民進黨對此很開心，慶祝整晚，非綠須努力整合主流民意，下架民進黨，別做親痛仇快的事情，讓綠營躺著選；非綠要團結努力化解爭議，拚一場公平選戰。

是否知道郭台銘和侯友宜日前見面談話內容？朱表示，相信侯秉持著誠心態度，希望能夠整合所有主流民意，但既然對方有自己的想法，也只能尊重，不方便再說什麼；無論如何，只要願意見面、願意談合作，就是好事。至於今天郭、侯是否會再見面，他並不清楚。

朱立倫說，他不擔心郭台銘和民眾黨總統參選人柯文哲整合，反而認為這是好事，國民黨和民眾黨也保持聯繫，希望共同努力下架民進黨；是否要坐下來喝咖啡是小事，只要能放下小我、為符合主流民意而努力，其他都是次要的。

侯友宜則說，他從來從頭到尾都沒有接到（喝咖啡）這個消息，不知從何而來。今天侯郭是否可能「再喝咖啡」？侯友宜競選辦公室發言人黃子哲也僅表示，沒有更多資訊與進一步的消息。郭台銘辦公室則對此沒有回應。

至於日前侯郭會，談了什麼？侯友宜說，當時郭特別要求兩人都不要對外說，是不是請大家去請教郭？

藍營縣市長發文力挺，會不會覺得很窩心？侯說，謝謝大家，大家會團結一起面對所有挑戰，在二○二四的總統大選贏得最後勝利。

對於郭台銘爭取藍營徵召失利後又宣布參選，國民黨立委林為洲表示，「有錢人就是任性」，他想不到郭參選有什麼好理由；現在一直談郭台銘，對在野黨都不利，「因為民進黨做爽爽，沒人監督」。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 侯友宜 國民黨

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