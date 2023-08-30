申請外籍看護鬆綁年齡限制？衛福部踢給勞動部

國民黨總統參選人侯友宜昨提出「廢除八十歲以上巴氏量表，長者可直接申請看護移工」等四大長照政見。衛福部長薛瑞元表示，衛福部著重於失能族群，而申請外籍看護工屬於移工政策一部分，如果勞動部放寬到八十歲以上民眾皆可申請，衛福部也不反對。

前衛生署副署長張鴻仁說，侯陣營方向正確，「執政黨到現在還沒想清楚」。不過，家庭照顧者關懷總會則不認同以年齡做擴大標準。

「侯友宜用年齡區分的方向是對的。」張鴻仁認為，目前政府以巴氏量表限制人民權利，讓民眾和醫界爭議、打架，「侯已經提出解方，現在執政黨還沒想清楚」，長照模式多元，須有不同處理方式，當照護人力不足，就需外籍看護補足，不能以巴氏量表限制民眾權益。

張鴻仁說，我國照護人力不足，需要聘顧外籍看護，「不然，我們聘得到本國籍看護嗎？」執政黨一天到晚講預防失能，「卻逼人失能後才准許申請外籍看護工」；衛福部若堅持現有的看法，那就堅持，「讓民意評評理，決定誰比較對」。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧建議，巴氏量表應與長照評估量表合併，減少民眾奔波，但需以「失能程度」做為評估標準，因為同樣是八十歲長者，不見得都有長照需求，家總不支持任何以「年齡」作為擴大開放聘僱外籍看護工的政策。