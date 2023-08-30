侯友宜長照政見 80歲以上免巴氏量表

國民黨總統參選人侯友宜昨天走訪基隆市，在日照中心提出八十歲以上長者廢除巴氏量表，直接申請看護移工等四項長照政見。侯說，勞動部和衛福部就巴氏量表政策沒協調好，「既然大家你推我推，我來當總統，我來做」。

侯友宜昨由基隆市長謝國樑、國民黨基隆立委參選人林沛祥等陪同，到信義日照中心與長者互動後，發表「長照心聲，我聽到了」談話，認為巴氏量表該檢討，並提四項長照政見。

對於失能長者照顧不易，侯友宜說，如果家裡有長者要照顧，百分之六十會落到女性身上，將近四成女性因為要照顧長者辭去工作，喪失國家的勞動力；台灣長者失能人口，預估到二○三一年會達一百一十八萬人，這麼多的失能人口誰來照顧？

他說，本地看護工平均薪資五萬元到六萬元，加上照顧花費，每月需支出近十萬元，一般家庭難以負擔。所以很多長者找外籍看護工照顧，平均薪資二萬五千元到三萬五千元，但需要巴氏量表審核，醫界把巴氏量表稱為「功德量表」，醫師在處理時有責無權，不幫忙又產生誤會，醫事人員都滿痛苦的。

侯友宜說，天下雜誌調查有七成以上的人建議廢除巴氏量表，巴氏量表產生的民怨包括經濟負擔增加、醫病關係衝突，也造成更多失聯外籍看護跟幫傭，出現外籍看護「黑工」，更難管理，這些問題政府要解決。曾有立委反映問題，勞動部說要快速面對，用簡易的方法來評估；但衛福部認為巴氏量表還是要經過醫生，兩部沒有協調好，問題就卡在那裡。

「既然大家你推我推，我來當總統，我來做。」侯友宜提出四項長照政見，首先是八十歲以上長者不用巴氏量表，可直接申請外籍看護工；其次，看護移工一定要跟長照資源和訓練結合，提升照護品質；第三，就業安定基金直接補助雇主聘用台灣看護，提升薪資及工作環境，並提高台灣勞工就業競爭力，減輕家屬負擔；第四，釋放家庭勞動力，減輕家庭照顧者的壓力與負擔，讓婦女重回職場。

賴：強化社區醫療 推進長照3.0

【記者丘采薇、林縉明／台北報導】民進黨總統參選人賴清德競選辦公室昨天暫未回應侯友宜的長照政見，但賴清德日前曾強調，未來他也希望持續強化社區醫療，繼續推進「長照3.0」。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡說，巴氏量表成為許多長照家庭的痛，柯早已關注到，未來也會提出長照與醫療政見。