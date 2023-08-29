郭台銘藍營高雄「合體」看板惹議 廠商已自行拆除

國民黨高市黨部今天開記者會指出，高雄出現郭台銘與國民黨高市立委參選人「合體」看板未依法申請，籲市府盡快處理，市府工務局表示，會了解後處理；不過記者會後，廠商已將相關看板拆除。

高雄市三民區及鳥松區街頭，近日分別出現1面鴻海創辦人郭台銘與國民黨高市立委參選人的照片「合體」看板，但看板上的立委參選人及郭台銘辦公室均否認有設此看板；郭台銘昨天宣布參選總統，這2面看板顯得格外敏感。

國民黨高雄市黨部今天下午針對看板召開記者會，市黨部主委黃昭順表示，看板上架後，市黨部及參選人本人均不知情，向市府工務局建管處詢問後，建管處回應指看板未依法申請廣告物許可屬於違法看板，但至今都未積極處理。

黃昭順說，市黨部已查出懸掛看板廠商，要求廠商盡快下架，勿再造成國民黨及立委參選人困擾，黨部也已取得立委參選人委託書，不處理將採取法律行動。

立委參選人黃柏霖、曹桓榮也出席記者會呼籲，勿再未經同意就逕自掛出看板，身為黨提名的立委參選人，唯一支持國民黨總統參選人侯友宜。

民進黨高市議員林智鴻則在臉書（Facebook）發文表示，左營、三民、鳳山及前鎮區也有侯友宜與立委參選人看板，經查也沒有申請廣告物許可，「請問國民黨各位立委參選人要不要主動拆除？」這篇發文還赫見郭台銘粉絲專頁按讚。

市府工務局表示，會全盤了解相關看板，已派員了解中，但目前適逢颱風來襲，將優先防颱，看板事宜待確認情形後處置；不過國民黨記者會後，2面郭台銘與國民黨立委參選人「合體」看板均已拆除。