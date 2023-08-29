快訊

午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風

2碩士孫不婚！嬤出招：先結的給500萬...他年收百萬對象限「月薪3萬」 奇葩理由曝光

真的沒皮革！蘋果iPhone 15官方新材質手機殼曝光 網嫌棄：有點醜

郭台銘參選讓賴清德躺著選？苦苓「鄭重警告民進黨」：他可能翻轉成藍營救世主

聯合新聞網／ 綜合報導
郭台銘（左）、賴清德（右）。 聯合報系資料照片／記者曾原信、許正宏攝影
郭台銘（左）、賴清德（右）。 聯合報系資料照片／記者曾原信、許正宏攝影

鴻海創辦人郭台銘昨（28）天宣布將以連署方式，投入2024總統大選。作家苦苓針對此事「鄭重警告民進黨」，千萬不要以為郭台銘宣布參選，賴清德就可以「躺著選」、民進黨等著「開香檳」慶祝，並分析背後原因，引發熱議。

苦苓在臉書以「鄭重警告民進黨」為題分析，就算郭台銘連署衝到100萬份，只要他的民調沒有衝到第二名，仍然很有可能在登記參選的最後一刻，找朱立倫侯友宜一起開記者會。

苦苓預言，郭台銘或許會說出下面這段話：

「我郭台銘此心長為國民黨員，永遠把中華民國的利益放在最前面，為了達到完成政黨輪替、維護台灣和平的更崇高目標，我個人宣布退出總統大選，我不要求任何職位或代價，只求國民黨把台銘的『金門和平倡議』列入總統和立委共同政見，那麼我於願已足、此生無憾。衷心期盼所有非綠陣營、所有本黨同志、所有中華民國派團結一致、獲得勝選、重回執政，為2300萬台灣同胞，迎來美好的明天！」

苦苓提醒，即便這種事情的發生機率只有千萬分之一，然而倘若成真，則「天下大勢，尚未可知」。屆時，郭台銘將馬上就從「歷史罪人」變成「藍營救世主」，「誰敢說他一定不會這麼做？」

貼文一出，網友們紛紛留言「果凍（郭董）對國內外眾多建廠的承諾多跳票了，苦苓大師精闢分析，有其道理，大家加油」、「沒錯！民進黨要更加謹慎、加油」、「對！絕對不可以大意、輕敵，一定堅持到最後一刻」、「也許（郭董）目前諸多做為，只是為了鬆懈綠營鬥志」、「躺著選會落選」、「我也覺得演這場戲後支撐侯友宜的可能性很大，劇情雖然可能不一樣」、「形勢再好，驕兵必敗，民進黨好自為之」、「穩當選就是最危險，要用藍白營整合成功的規格來應戰」。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 賴清德 苦苓 民進黨 朱立倫 侯友宜

延伸閱讀

郭台銘選總統勝算多大？前國台辦副主任這麼看

陳學聖：慈善染上政治就會變色 郭台銘吸引誰？

綠委尊重郭台銘獨立參選意願 不要介入連署有過多發言

郭台銘參選民進黨「躺著選」？ 賴清德屏南固樁笑而不語

相關新聞

郭台銘參選讓賴清德躺著選？苦苓「鄭重警告民進黨」：他可能翻轉成藍營救世主

鴻海創辦人郭台銘昨（28）天宣布將以連署方式，投入2024總統大選。作家苦苓針對此事「鄭重警告民進黨」，千萬不要以為郭台銘宣布參選，賴清德就可以「躺著選」、民進黨等著「開香檳」慶祝，並分析背後原因，引發熱議。

郭台銘宣布參選 專業學者曝五大風險

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今天舉行記者會，文化大學廣告學系系主任鈕則勳表示，郭台銘參選有五大風險，包括背棄承諾，影...

郭台銘宣布參選 朱立倫重申黨紀促整合「勿讓綠營躺著選」

鴻海集團創辦人昨日宣布獨立參選總統，國民黨主席朱立倫今天赴宜蘭輔選國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷時表示，民進黨對此很開心，慶...

柯文哲：兩岸交流立場沒變 祝蔣萬安赴雙城論壇順利

台北市長蔣萬安今天率團參加台北上海雙城論壇。台灣民眾黨總統參選人柯文哲表示，他的兩岸交流立場至今沒改變，仍主張「五個互相...

陳學聖：慈善染上政治就會變色 郭台銘吸引誰？

鴻海集團創辦人郭台銘昨宣布參選，各界譁然。國民黨前立委陳學聖今天在臉書探討，郭台銘會吸引什麼樣的人來支持？指慈善染上政治...

綠委尊重郭台銘獨立參選意願 不要介入連署有過多發言

鴻海集團創辦人郭台銘昨天獨立參選總統，很多傳出民進黨交代黨籍民代不要有過多評論。民進黨立委許智傑今天說，自己沒有接到中央...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦