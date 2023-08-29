郭台銘參選讓賴清德躺著選？苦苓「鄭重警告民進黨」：他可能翻轉成藍營救世主

鴻海創辦人郭台銘昨（28）天宣布將以連署方式，投入2024總統大選。作家苦苓針對此事「鄭重警告民進黨」，千萬不要以為郭台銘宣布參選，賴清德就可以「躺著選」、民進黨等著「開香檳」慶祝，並分析背後原因，引發熱議。

苦苓在臉書以「鄭重警告民進黨」為題分析，就算郭台銘連署衝到100萬份，只要他的民調沒有衝到第二名，仍然很有可能在登記參選的最後一刻，找朱立倫和侯友宜一起開記者會。

苦苓預言，郭台銘或許會說出下面這段話：

「我郭台銘此心長為國民黨員，永遠把中華民國的利益放在最前面，為了達到完成政黨輪替、維護台灣和平的更崇高目標，我個人宣布退出總統大選，我不要求任何職位或代價，只求國民黨把台銘的『金門和平倡議』列入總統和立委共同政見，那麼我於願已足、此生無憾。衷心期盼所有非綠陣營、所有本黨同志、所有中華民國派團結一致、獲得勝選、重回執政，為2300萬台灣同胞，迎來美好的明天！」

苦苓提醒，即便這種事情的發生機率只有千萬分之一，然而倘若成真，則「天下大勢，尚未可知」。屆時，郭台銘將馬上就從「歷史罪人」變成「藍營救世主」，「誰敢說他一定不會這麼做？」

貼文一出，網友們紛紛留言「果凍（郭董）對國內外眾多建廠的承諾多跳票了，苦苓大師精闢分析，有其道理，大家加油」、「沒錯！民進黨要更加謹慎、加油」、「對！絕對不可以大意、輕敵，一定堅持到最後一刻」、「也許（郭董）目前諸多做為，只是為了鬆懈綠營鬥志」、「躺著選會落選」、「我也覺得演這場戲後支撐侯友宜的可能性很大，劇情雖然可能不一樣」、「形勢再好，驕兵必敗，民進黨好自為之」、「穩當選就是最危險，要用藍白營整合成功的規格來應戰」。