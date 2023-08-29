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郭台銘「以戰逼和」伴5大風險 學者：恐被貼上難以承受的標籤

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，為選情投下震撼彈。 記者曾原信／攝影
鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，為選情投下震撼彈。 記者曾原信／攝影

郭台銘28日宣布角逐2024總統大選，疾呼「企業家治國時代來臨」，為選情投下震撼彈，也引發正反兩派議論。文化大學廣告學系系主任鈕則勳分析，郭台銘此舉雖製造出一些機會，卻伴隨了更大的風險，不但可能被邊緣化，一旦民進黨勝選，他恐怕也會被迫扛下非綠敗選的頭號戰犯。

鈕則勳表示，投入選戰為郭台銘帶來一定程度的利基，意即有拚經濟的意象，可拓展中間選民，他也不斷爭取兩岸話語權，希望能與國民黨在這方面平起平坐。這回藉由參選，則是拿到與「非綠陣營」柯文哲侯友宜談判的入場券，也就是迫使國民黨與民眾黨正視他來進行協商，透過「以戰逼和」取得戰略地位。

但鈕則勳指出，郭台銘此般大張旗鼓含有五大風險。首先是政治誠信受衝擊，國民黨宣布徵召侯友宜時，郭曾在社群上表示要支持侯勝選，現在宣示投入選戰形同背棄承諾，影響參選的正當性，中間選民也看在眼裡。

再者，郭台銘欠缺地方組織力量，他的力量都是藉由國民黨的傳統地方勢力來動員，攤牌之後國民黨祭出黨紀，原本游走在侯郭之間的地方力量是否還會相挺，成為一大懸念。

第三，獨立參選需要連署，以郭的實力，若連署人數能突破100萬，將會大幅拉高政治能量，反之若無六、七十萬，將衝擊其政治實力，也會被競爭對手看衰。

接著，郭台銘雖取得非綠陣營談判的權力，但三人協商非常困難，由於藍白對郭參選都非常不高興，若以此為契機，雙方有默契，率先進行黨對黨協商，甚至形成兩人聯盟態勢，這時郭馬上就會被邊緣化。也就是說郭參選反而會成為藍白合的催化劑，如此一來，郭將會陷入進退失據的窘境，這時非綠選民也容易做出棄保。

最後，郭台銘的攪局讓坊間普遍認為賴清德可以躺著當選，戰局最終也成真的話，郭很可能會被貼上非綠敗選的替罪羔羊標籤，這對他來說絕對是不可承受之重。

因此鈕則勳認為，郭台銘參選雖有一定程度的機會，但相伴的風險確實比機會高得多。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 侯友宜 柯文哲 藍白合

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