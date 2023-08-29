新聞幕後／郭台銘獨立參選有三轉折 最想3人坐下談整合

鴻海創辦人郭台銘昨天宣布投入2024大選，即起展開連署。郭台銘想選總統，從年初至今就是一個確定的戰略目標，不管是用國民黨籍，還是與民眾黨總統參選人柯文哲合作；其中，有三大轉折，讓郭台銘放棄「換侯」、「併柯」這兩條路，朝獨立參選的方向邁進。

第一個轉折，是5月17日國民黨中常會徵召侯友宜，郭台銘第一時間表達支持。為何郭到後來轉為不支持侯？據指出，因徵召當晚，黨內挺郭派告訴郭，黨中央的徵召一開始就鎖定侯，讓郭認為國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭在過程中欺騙他，之後即拒接朱、黃、侯的電話。

第二個轉折，是侯友宜被徵召後發生幼兒園餵藥案，民調下滑成「老三」，黨內開始傳出可能「換侯」，挺郭人士便向郭分析，可以在中常會、全代會提案把侯換掉。郭台銘6月開始默不出聲，也減少公開活動，靜待換侯結果；因為，郭不希望換侯與他有關，而是侯自己垮掉。

第三個轉折，是黃健庭在7月初向媒體透露，郭曾承諾若徵召失利願接受國民黨不分區立委、爭取擔任立法院長。但該說不只遭郭強力否認，黃也改口說郭沒允諾，但此事已讓郭台銘對國民黨徹底失望，加上中常委提案一直未成功，於是郭便放棄在國民黨爭取參選機會。

在這三個轉折期間，郭台銘基本上是「雙軌進行」，5月底先和柯文哲「海誓山盟」，因為郭認為他可以提供柯缺乏的資源；另一方面，郭又被黨內挺郭派人士說服可能「換侯」，因此「先換侯、再併柯」是郭台銘當時認為可行的方法。

但黃健庭出手，讓郭得知「換侯」這條路走不下去，柯文哲也因為「併購說」，公開表示怕到不敢接郭電話；藍白這兩條路都斷了，郭台銘才決定提出「主流民意大聯盟」，展開連署取得總統門票，「以戰逼合」取得三人坐下來談整合的籌碼。

雖然郭台銘私下曾多次表示：「明年1月13日，選票上一定有我郭台銘的名字」。但郭非常清楚，四腳督一定是保送民進黨總統參選人賴清德，所以當務之急，還是三個人坐下來談整合，而非獨立參選。