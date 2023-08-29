綠樂見「四腳督」 賴仍提防郭柯合

鴻海創辦人郭台銘昨天宣布正式投入二○二四總統大選，並以獨立參選人身分進行連署，綠營人士不僅樂見，還喊出「連署挺郭台銘、票投賴清德」。

台南市議會民進黨團書記長郭鴻儀指出，郭台銘此舉是「挾天子以令諸侯」，說要整合在野力量，但以現在的氣氛，侯友宜、民眾黨主席柯文哲不可能不選，郭目前能力似乎沒法整合；站在綠營角度，當然樂見「四腳督」，綠營支持者都會歡迎郭台銘宣布參選。

民進黨立委林俊憲一度在臉書稱民進黨支持者都要幫郭連署，驚動黨中央，昨天下午，民進黨立委辦公室紛紛接到黨部電話，交代不要對郭台銘參選有過多論述或相關批評。

郭台銘宣布參選後，林俊憲先在臉書提到「民進黨好朋友都要幫忙郭台銘連署，幫助他一圓選總統的夢」，但之後受訪時改口，強調郭台銘宣布獨立參選總統，宣布參選跟是否會真的競選，這是兩件事情，所以未來的總統選舉，仍然會有許多變數，很多人好奇民進黨是否會參與郭台銘的總統競選連署，「民進黨不會，呼籲支持者不必介入郭台銘的連署」。

據悉，林俊憲一開始的發言由助理撰寫，黨中央認為不妥，下午打電話提醒，黨部也提醒其他黨公職都不要對郭台銘發表太多意見。民進黨發言人張志豪表示，台灣是民主國家，只要符合資格條件，每個國民都可以參選，尊重郭台銘的決定。

據了解，這段期間「藍白合」、「郭柯合」話題不斷，民進黨總統參選人賴清德早在數月前就已經下令黨內必須因應「整合戰」，做好萬全準備。

賴陣營評估，郭台銘宣布獨立參選並非打算「玩到底」，而是在連署完成、拿到「門票」後，用最有利的籌碼和國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲談整合，雖然目前，郭、侯、柯都不打算當副手，但不到最後關頭，什麼事都有可能發生，尤其柯文哲是彈性最大的人，「郭柯合」一直在賴陣營的準備範圍內。