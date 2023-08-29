藍嘆人人營私 對整合仍存期待

鴻海創辦人郭台銘宣布參選二○二四，引發藍營小雞和支持者焦慮。國民黨立委林德福批郭「言而無信」，郭上次參加國民黨初選，輸了就退黨；這次未出線說要支持黨提名人選，所做所為卻不是這樣，「這種人可以當國家領導人？」這種從政方式他非常非常不認同。立委洪孟楷直言，郭宣布參選只是讓中間選民、在野民眾更焦慮。

和郭台銘交好的新北立委參選人林金結則連連嘆氣說，最後若四人登記參選，賴清德可以開香檳、開始找行政院長人選了，希望國民黨積極找郭溝通，大家應同仇敵愾，不是親痛仇快讓民進黨坐收漁翁之利。

北市立委參選人游淑慧直言，「人人營私，則天下大亂」。北市議員秦慧珠提醒黨內要選立委的人不要去蹭郭台銘，別把自己當小雞，別因焦慮就踩紅線。

但秦慧珠也說，黨中央禁止黨員幫郭台銘輔選，但若基層踩紅線就要開除黨籍，恐要開除上千名，國民黨處境恐更雪上加霜，黨中央要審慎面對，與其祭出處罰，不如尋求合作，看要怎麼「喝咖啡」。

北市立委參選人羅智強說，郭台銘、柯文哲和侯友宜對整合都釋出善意，在野整合不一定能贏，但不整合就是讓賴清德躺著贏，民進黨恐笑到最後，「就讓子彈再飛一下吧」。

國民黨台中立委參選人林家興昨說，郭台銘宣布那一刻，他正在地方宮廟拜訪「頭人」，在座的人無不咒罵、嘆息，藍營群組罵聲沸騰一片，現在要做的就是在地方努力，找到整合那一刻。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，郭台銘宣布參選總統，綠營支持者更會歡喜到「翹腳髯嘴鬚」，在野聯盟若分裂，總統大選一定是賴清德贏。

蔡育輝指郭台銘拜關聖帝君，但連番不守承諾，「關聖帝君看了會氣死」。蔡還表示，郭台銘說要整合在野、推出最強組合，下架民進黨，讓政黨輪替，提醒郭不要說「自己當大的，其他當小的」，更不要口口聲聲愛中華民國卻害了中華民國。