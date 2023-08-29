觀察站／藍白真要整合 未必需要郭台銘

打著「推進在野整合」旗號，郭台銘昨宣布將以連署方式投入總統大選。由於已醞釀數月，這決定並不出人意外。若郭真的參選到底，對選舉結果反而可能是影響最小的，因為在三腳督情況下，賴清德已穩定領先，再加上郭參戰，不過就是確認「保送賴清德」而已。郭要真的發揮影響，不是「參選到底」，而是取決他能否「促成在野整合」，也取決他是否「懸崖勒馬」。

郭台銘雖然以「主流民意」自居，但比起四年前，此次參選更加名不正、言不順。不僅因他四年前已經「翻桌」一次，而是這次國民黨徵召侯友宜後，郭台銘還發了個「我心長照中華民國」聲明，說自己「全力支持侯勝選」。如今郭台銘決定走自己的路，當然就不能怪國民黨用「誠信」、「關公」來質疑他了。

幾個月來，郭台銘的策略很明顯，就是要以戰逼「合」。無論是挖國民黨的地方派系、與柯文哲眉來眼去、頻頻發表政策看法，或舉辦造勢大會，都是落實這套策略的方法。無論是國民黨因此知難而退，促成「侯下郭上」，或者柯文哲心生懼意，答應「郭柯配」，都算是讓郭台銘達成戰略目標。

尷尬的是，綜觀七、八月，郭台銘動作十足，但國民黨和柯文哲除了口頭「尊郭」、「希望團結」，卻沒人向郭台銘投出「具體整合」的橄欖枝。另一方面，除了地方派系，郭身邊無大將相助，場子並不好看，四腳督的支持度居四人之末。如此情況下，別說要柯、侯讓出主位，連是否具有整合的價值，都大有疑問。

在此情況下，投入連署是郭台銘爭取總統門票的最後機會。如果連署情況非常熱烈，他進可再度以此要求藍白整合，退可預做獨立參選準備。而在很可能有民進黨支持者相助的情況下，幾乎也可確定郭台銘的連署情況不會太難看。因此，到了連署截止前，關於整合與否的話題，勢必又會有一番炒作。

回到問題的根源：如果藍白真的要整合，是否非要郭台銘不可？換言之，如果柯文哲、侯友宜當中有任何一人願意讓出主位，是不是一定得讓給郭台銘？答案很可能是否定的。畢竟，對藍白兩黨來說，勝選是一個考量，選後的執政也是重要考量，政黨才是握有立委席次的主角。政黨與政黨的合作，才是最有可能達成兩利的結果。

但這些假設終究逃不過「政治利益」的檢驗：無論國民黨、柯文哲或郭台銘，都有自己一套邏輯。國民黨「泱泱大黨，怎可讓出總統大位」，民眾黨「支持度領先，為什麼要讓」，郭台銘「我就是要當總統，你們都得讓我」，這樣的死結若打不開，那麼，這場選戰就是從三腳督變成四腳督，現在就進入球賽的垃圾時間，最終保送民進黨繼續執政。