郭台銘宣布參選 朱立倫：民進黨到處都在放鞭炮

鴻海創辦人郭台銘昨天宣布投入二○二四總統大選並展開連署，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕多位藍營政治領袖，隨即表態力挺國民黨總統參選人侯友宜並批評郭參選是沒有誠信。台北市長蔣萬安引用國父過去曾寫下的對聯：「安危他日終須仗，甘苦來時要共嚐」，呼籲支持者團結。

民進黨下令 禁立委評郭參選

二○二四大選進入四腳督局面，外界普遍預期對民進黨總統參選人賴清德是大利多。民進黨立委林俊憲昨天在郭台銘宣布參選後發文稱：「我聽說很多支持民進黨的好朋友都要幫他（郭台銘）連署，幫郭董一圓選總統的夢，可千萬別讓他們失望！」林的談話驚動民進黨中央，昨天下午綠委接到黨部電話交代不要對郭台銘參選有過多論述或批評。

國民黨主席朱立倫表示對郭參選感到非常遺憾，「民進黨到處都在放鞭炮」。朱表示，需要化解所有爭議、集結所有力量，不能讓賴清德「躺著選」。

侯友宜昨天受訪時說，他是國民黨徵召的參選人，經全代會全力通過，既然接受這任務，他參選總統態度從未改變，一本初衷扛起責任、毫無畏懼，勇往直前。郭台銘在五月十七日國民黨徵召侯友宜參選總統時，就表示「將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」，媒體詢問侯對郭台銘守承諾有信心嗎？侯友宜回答：「我們一起努力」。

國民黨總統參選人侯友宜昨天參訪建大輪胎公司，強調會一本初衷，勇往直前。記者黃仲裕／攝影

蔣萬安發文挺侯 籲大家團結

雲林縣長張麗善表示，郭台銘先前才說要大家坐下來談，她很認同，但這些過程和動作都還沒進行就宣布獨立參選總統，這是沒誠信的作法。她說，如何協調出在野黨共識的人選，這才符合主流民意，也是全民需求；郭台銘現在連坐下來喝咖啡動作都沒做，那就是前功盡棄，大家也會對他先前遞橄欖枝的行爲質疑。

今天將啟程前往上海參加雙城論壇的蔣萬安昨晚發文挺侯友宜，他表示，在重返執政的道路上，最大關鍵在於大家要團結一致，力挺正義的一方。

郭台銘昨天宣布參選，他指出「我的參選，是為了促成在野陣營的整合」，整合才能致勝。郭說，若不整合，「一對一也輸，二對一也輸，三對一也輸」，所以大家共同商議出最適當的整合方式，找出符合人民期待的候選人，實踐政權輪替。

副手是誰 郭稱心中已有人選

被問到過去曾承諾支持侯友宜，郭台銘僅表示，主流民意目前要下架民進黨，但在野藍白的參選人民調士氣低落，不見整合跡象，人民焦慮失望，任何政治都要面對現實，大家要看清環境。

媒體又問，郭目前民調墊底，如何推動整合？郭台銘表示，他還沒宣布前，民調就已經有十幾趴，相信昨天宣布參選後，支持度一定會上揚，「企業家治國的時代來臨了。」至於副手，他心中已有人選，時機到了就會向大家報告。