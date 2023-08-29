陸沒收財產？郭台銘：please do it

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，媒體問及若當選，如何面對中國大陸的強大壓力，他回應，「如果中共政權說你不聽我的話，我會沒收你鴻海財產，我會說，Yes, please do it（是的，請便）。」強調不會受威脅。

他說，鴻海本身有將近百萬股東，他是其中之一，只要公司經營好，他分股利就好，若是沒收鴻海財產，他個人在中國大陸沒有一分一毫財產，也沒有合資，完全是獨資、是鴻海公司的資產，若要沒收鴻海資產，那是鴻海的資產，鴻海將近50%的股東涵蓋海內外金融機構，例如海外退休基金等，「中共膽敢做這個事情，全世界有哪一個投資機構敢在中國投資？」

他說，鴻海99%都是歐美最重要客戶，蘋果、特斯拉、亞馬遜、輝達，若是被沒收了，客戶怎麼辦？他們要考慮，很多貨都不能出貨，中國大陸政府要對國際品牌要怎麼解釋，何況它（中共）現在經濟糟透了。

他指出，鴻海上下游供應商超過幾十萬家，台積電、三星、東芝、輝達與汽車廠等，有100多萬供應商，鴻海停工，全世界半導體要交貨到哪裡？當中國大陸經濟面臨困境，影響到自由世界供應鏈，他相信，這不是鴻海一家的問題，是全世界所有產業共同面對的問題。