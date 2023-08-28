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2024四腳督成形 柯文哲前幕僚揭郭台銘參選總統「最大壓力」

在野爭相互邀喝飲料 會面只聞樓梯響？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

在野3位總統參選人鴻海創辦人郭台銘、民眾黨柯文哲與國民黨侯友宜最近都曾說願意坐下來喝飲料談談合作，但3人會面的事至今仍無下文！郭台銘近日邀請侯友宜、柯文哲喝咖啡，柯文哲回應說要喝果汁，且3人都表示彼此都有直接溝通管道，不過外界還是不知道在野勢力何時要見面。

從咖啡喝到奶茶

鴻海集團創辦人郭台銘日前喊話邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲等「3隻小豬」喝咖啡，談談2024合作。但柯文哲24日表示，最近發現喝咖啡會心悸，喝果汁好了。對此，郭台銘則說，自己其實也不喝咖啡，喝什麼都沒關係，重點是大家要坐下來談。

郭台銘28日宣布獨立參選時又再度邀請侯友宜與柯文哲「一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。」但侯友宜先前受訪時曾透露，他3次拜訪郭，卻不得其門而入，郭董如今既約喝咖啡，會展現更大的誠意再次拜訪，向郭請益，外界都好奇到底是誰不見誰？

各界期待真會面

郭台銘又說，「柯文哲講過，我們的溝通管道是暢通的」，這點從他口中證實，比郭自己講出來要好，至於國民黨，郭台銘也說，他和侯友宜之間已經有直接溝通的管道。既然3方都有直接溝通管道，柯、侯看似也對見面樂觀其成，輿論也會質疑，那過去沒有辦法見面的原因為何？

柯文哲日前在臉書發文稱，以開放態度與各黨領袖展開談話，後續又強調不介意坐下來喝咖啡，柯競辦也坦言幕僚已經開始有動作，不過目前還有任何動靜下，外界也相當期待3人真正能會面的那一天，政治人物的說辭真是費人疑猜。


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