「四腳督」局面恐保送賴清德？郭台銘再添選戰變數 專家：長遠對他有益

鴻海科技集團創辦人郭台銘週一（8月28日）召開記者會，宣布將展開連署，爭取獨立參選2024年台灣總統資格，為明年的大選再添變數。

記者會上，郭台銘稱自己多年來在科技業創業、持續打拼，也經營慈善事業，「大多數的時間都與政治沒有直接的關係，也沒有動過從政的念頭」，但基於對台灣近年政經局勢的憂心，以及他過去數月整合在野陣營未果，決定以獨立參選人身分投入選戰。

他批評，民進黨過去7年執政期間，「對外，把台灣帶向戰爭的危險；對內……無法解決台灣產業發展與人民生活的困境」，並不斷重申應「下架民進黨」。

郭台銘強調，他參選意在「代表主流民意」展開「在野整合」。他認為台灣的主流民意是「要和平，不要戰爭」、「要繁榮，不要衰敗」。他期望能成為「團結的最大公約數」、整合民意，並以自己作為企業家在產業圈近50年的實務經驗，帶領台灣應對經濟困境，「面對台海與中美關係的兵凶戰危」、避免「台灣成為下一個烏克蘭」。

他呼籲各在野陣營候選人，應以既競爭又合作的方式建構「非綠聯合競選平台」，共同商議最適當的整合方式，並將邀請國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲等另2位在野候選人，「一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事」。

依台灣《總統副總統選舉罷免法》規定，未獲政黨提名的人若有意參選，應在中央選舉委員會發布選舉公告後，5天內繳交新臺幣100萬元保證金、申請為被連署人，隨後在45天內取得「最近一次立法委員選舉的選舉人總數1.5％」連署支持，方能成為候選人。根據中選會公布的期程及2020年台灣立委選舉數據，郭台銘須於9月19日至11月2日之間，取得約29萬人的支持連署。有多家台媒推測，郭台銘要取得29萬人表態支持，並非難事。

台灣政壇反應

郭台銘在2020年一度有意競選台灣總統，今年5月國民黨徵召新北市長侯友宜為2024年總統候選人後，郭台銘雖在臉書發文表示支持、卻也陸續在全台各地舉辦約10場「主流民意大聯盟」造勢活動，引發「獨立參選」的輿論揣測。

執政黨民進黨的發言人張志豪表示，尊重郭台銘參選決定，但盼各方能聚焦理性思辨，勿操弄戰爭恐懼、威脅人民。

國民黨發表聲明，對於郭台銘的參選表示「極度遺憾」。國民黨稱，郭台銘爭取該黨提名失利後，已承諾「會盡最大努力支持侯市長勝選」，現在不論提出任何理由，都不應推翻承諾、宣布獨立參選；但國民黨相信郭台銘終仍會歸隊、與國民黨及侯友宜一起「下架民進黨」。

另一個在野黨民眾黨的發言人李頂立則稱，現階段在野候選人之中民調最高的是該黨主席柯文哲，而該黨也將盡力整合。

如何影響選戰？

郭台銘若真的參選，將讓本屆大選呈現「四腳督」態勢，為選舉再添變數。本月稍早，民眾黨總統候選人柯文哲接受台媒中天電視的節目「公道之聲－蔡正元來挑戰」訪問時稱，郭台銘若參選，賴清德將「百分之百當選」。

有專家提出類似的觀察。台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範告訴DW，郭台銘宣布參選「簡單講就是保送賴清德，大家大概都會有這樣的感受吧」。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛則向DW分析，郭台銘參選自然進一步地分裂了反對派的票源，也輕微地加劇反對派候選人之間本已嚴重的團結問題，但因為郭台銘與柯文哲的支持者有很多共同點，因此郭台銘加入戰局，對柯文哲的傷害可能比侯友宜更大。宋文笛說：「矛盾的是，如果侯的競選團隊能有風度地應對此一事態發展，長遠來看，郭台銘的加入最終可能會讓侯受益」。

郭台銘的臉書現已湧入許多留言表示支持、稱「台灣需要重視經濟領導人，期盼台灣經濟榮景再重現」；但郭台銘參選的新聞下，仍有許多台灣網友留言表示「民進黨穩了」、「賴清德明天會開記者會，直接宣布當選」。

微博上也不乏類似的聲音，有中國網友批評郭台銘是「專坑自己人」的「大傻子」，稱「郭台銘上次怎麼幹掉韓國瑜，這次就怎麼幹掉侯友宜」，認為「國民黨又內鬥」的結果就是「為賴清德保駕護航」，也有人表示「他其實幹掉的是柯文哲，侯友宜本來就不可能贏」。

港媒「文匯網」28日報導也引述北京消息人士說法稱，儘管郭台銘多年來支持兩岸關係和平發展、交流合作，但如今一意孤行宣布「獨立參選」，若真連署成功、在拋下國民黨的情況下參選，「造成保送『台獨』份子上台的後果，大陸方面不會無動於衷，大陸民眾也會強烈反應」。

郭台銘能處理好兩岸和平問題嗎？

在宣布參選的記者會上，有媒體提問，鴻海在中國多有投資，若中國想藉鴻海向郭台銘施壓，他將如何應對？郭台銘回應聲稱他已完全離開鴻海管理層，且鴻海在中國的資產屬於公司，他個人則在中國沒有資產。但他也說：「如果犧牲自己的財產能換得中共不打台灣，我願意犧牲」。

這樣的提問反映了部分台灣選民對郭台銘背景的質疑；丁樹範說，富士康在鄭州的廠規模滿大，台灣社會有部分輿論對郭台銘抱有「非常、非常深的懷疑」，擔心鴻海集團在中國的資產可能變成中國對郭台銘的「籌碼」。

至於中國當局對郭台銘的看法，丁樹範分析，對於習近平來說，郭台銘若能當選，當然是相較於賴清德更好的人選，但現在郭台銘當選的機率不高，因此北京對郭台銘的態度仍有待觀察。

此外，郭台銘在參選聲明中強調他將帶領台灣面對台海、中美關係的緊張局勢，丁樹範則持懷疑態度。他解釋：「大家都希望和平，但和平不是單方面的、是有代價……講白了就是我要接受什麼政治條件、你提出什麼政治條件，大家來看怎麼妥協。」

在過去江澤民、胡錦濤時代，郭台銘跟中國維持良好的關係，但現今的習近平「對統一的力道會比江跟胡都大很多」，也可能「更善於玩這種leverage（籌碼）、coersion（脅迫）的遊戲」，習近平還是「可能用他的資產來做籌碼、對他做一些逼迫」。因此丁樹範認為，郭台銘強調他能妥善處理兩岸和平問題，或許「簡化了很多東西，誇大自己的能力」。

（綜合報導）

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