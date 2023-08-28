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郭台銘參選總統成「四腳督」新局 媒體人：只有「他」開香檳

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人羅旺哲認為，在郭台銘宣布參選成為四腳督新局時，非整個民進黨，真正在開香檳的，只有賴清德一人。圖為副總統賴清德接見台灣大學管理學院EMBA師生情形。圖／總統府提供
媒體人羅旺哲認為，在郭台銘宣布參選成為四腳督新局時，非整個民進黨，真正在開香檳的，只有賴清德一人。圖為副總統賴清德接見台灣大學管理學院EMBA師生情形。圖／總統府提供

鴻海創辦人郭台銘今(28)日宣布參選，引起興論嘩然，不少人認為郭宣布參選後的四腳督局面讓「民進黨開香檳」，媒體人羅旺哲今日則在臉書提出另一種看法。他認為，並非整個民進黨，「真正在開香檳的，只有賴清德」。

羅旺哲表示，以目前形成的新局勢而言，2024的總統大選，在野黨看來的贏面的確不大，「這是事實」。但分析民進黨的黨性，如果對手強大，往往會激起黨內的危機意識，進而讓黨內全力團結；但若是這局「穩贏」，接下來的發展便會開始內鬥，「自己人殺到刀刀見骨」。

羅旺哲分析，因為民進黨黨內知道，這時無論再怎麼內鬥，在野黨都威脅不了民進黨，「所以裡面的人要搶位置，當然要趁現在。而且會殺到更兇，現在瑟瑟發抖的，就是民進黨的小雞」。羅旺哲認為，其於民進黨這種特性，讓這回真正在開香檳的，只有賴清德一人。

觀察總統大選選情，羅旺哲預告接下來「可能會殺到血流成河」，對民進黨而言，郭台銘的參選等於讓綠營吃了「無敵星星」，「等著投票那天宣布當選就好。」

至於郭台銘，羅旺哲說：「郭台銘能有底氣參選，除了他雄厚的財力外，就看準了在野陣營的不爭氣。」

網友見文也紛紛留言表示：「『非綠』這下熱鬧了」、「郭出來是福、是禍？且戰且走，繼續看下去！」，也有人認為「沒有喔，說不定在野到時整合出一組」、「誰說在野不能整合，今天就算郭董不出來，柯侯任何一人也贏不了賴清德」，讓這場總統大選之戰，充滿各種可能發展的討論。

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2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 賴清德

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