黃士修：郭台銘需要鑰匙 我有方法幫他實現

鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布獨立參選，主流民意大聯盟發言人黃士修透過臉書表示，郭台銘需要鑰匙作為整合的關鍵，「而我正巧有方法幫他實現。」並預告會和郭再開一場記者會，說明總統連署相關事宜，語帶玄機說「希望所有人都已經準備好了。」

黃士修說，他跟郭不是破壞者，他們的行動會打破目前政壇僵局，但會倒向哪種結果，需要所有在野陣營共同解答。背棄主流民意的人才會成為全民之敵。

黃士修坦言，郭台銘不是老練政治人物，有非常多缺點，但也有獨特的亮點，正因為郭台銘是政治素人，沒有政黨的糾葛，才有資格使在野陣營坐下來談判。郭需要鑰匙作為整合關鍵，自己有辦法幫郭實現

黃士修引用電影奧本海默台詞「科學家不是違法者。我們的工作改變了人類的生活條件，但如何利用這些變化是政府的問題，而不是科學家的問題。」說他跟郭台銘不是破壞者，他們的行動能打破現在的政治僵局，至於會導向哪一種結果，不是任何一方的問題，而是需要在野陣營共同解答。

黃士修說，過往大家對他的認識多是以核養綠、重啟核四等議題，他並非核能科班出身，但受過數學和物理訓練，除此外是一個普通人，但相信科學，因此用盡所有領域的知識，帶領社群翻轉民粹狂潮；相信民主，因此曾以命相搏，用公民身份對抗違法的國家機器。

黃士修感嘆，公民運動如同創業艱辛，過程中他深深感受政治的人情冷暖。當以核養綠、重啟核四等議題在網路上、街頭上延燒，民調支持度節節高升，他身邊突然多了很多政治人物，跟他握手、給他鼓勵。當議題散去，或是核能政策和某些政治人物選舉有所衝突，過往的熱情和寒暄，一瞬間消失的無影無蹤。

黃士修說，他不覺得被切割，因為他的工作與核能無關，生活一點也不受影響；感嘆道，只是身為一名亞斯伯格，竟也能從人類行為模式中，體會政治的現實。

黃士修認為，搞政治的人，想的從來就不是科學、民主與倫理，而是話題跟選票；他發現，如果不能擺脫既有的框架以及這些揹著政治包袱的人，台灣很難走出當今的困境。