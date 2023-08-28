郭參選拋震撼彈 藍仍盼信守承諾

國民黨呼籲鴻海創辦人郭台銘不要忘記5月臉書發文對支持侯友宜的承諾！針對郭台銘宣布參選，國民黨28日回應表示極度遺憾，並呼籲郭信守當初「會盡最大努力支持侯市長勝選」之承諾，共同歸隊支持國民黨候選人侯友宜，另也要求黨員不可替郭站台。民進黨則呼籲郭不要操弄戰爭，恐懼威脅國人。

徵召已仁至義盡

國民黨指出，中常會於3月22日通過授權主席以「徵召」形式產生總統候選人，郭台銘當初表達參與國民黨提名之意願時並非國民黨黨員，但國民黨基於主流民意是「下架民進黨」，仍將其納入評估，徵召過程、時程與相關依據，都非常清楚且公開，事前也已充分讓侯、郭兩位參選人理解，且經公平公正程序。

國民黨提醒，郭台銘創辦人在5月17日徵召結果公布時，更曾在臉書親自發布《我心長照中華民國》貼文，強調「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」等內容，可見郭台銘創辦人已明確承諾要支持侯友宜市長勝選，更將其重要政見託付給侯友宜促其認真實現。

約束黨內不得站台

國民黨指出，郭台銘今正式公布其獨立參選、參與連署之意向，已視同《113年中華民國總統暨立法委員選舉 中國國民黨黨員行為規範》內規範之「參選人」，若為其公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為將違反《黨員行為規範》。黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題，將由權責單位嚴肅處理。

綠批郭操弄戰爭恐懼

針對媒體詢問郭台銘正式宣布投入總統大選，並以獨立參選人身份進行連署，民進黨發言人張志豪回應表示，這是國民黨的家務事，民進黨沒有特別的評論。

張志豪強調，台灣是民主國家，只要符合資格條件，每個國民都可以參選，尊重他的決定。但也希望各方陣營能聚焦政策理性思辯，毫無事實根據的造謠抹黑攻擊，一味的政治口水批評，甚至操弄戰爭恐懼威脅國人，只是更加裂解社會，完全沒有必要。

郭

需面對疑問

民眾黨則回應說，尊重郭董獨立參選的意願，針對現場很多媒體對郭董提出的問題，都是民眾質疑郭台銘的地方，呼籲郭台銘要直面這些疑惑，才能說服人民。另外，民眾黨也強調，黨主席柯文哲目前仍為在野最強候選人，未來會持續努力、漸進整合。

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