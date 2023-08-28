「參選是為了整合！」郭董宣布參選

鴻海創辦人郭台銘28日宣布決定出來競選總統，選戰將成四腳督！郭台銘在記者會中表示，一定要下架貪腐無能民進黨，但他多次提出在野整合的論述，其他黨都不答應，因此決定自己出來，與在野兩黨「既競爭又合作」，盼刺激在野陣營整合。有媒體質疑郭民調低還要整合其他人，他笑說，當初也沒人認為他可以買到BNT疫苗。

郭董不忍了

郭台銘說，這輩子在創業的路上不斷奮鬥，在科技產業圈的持續打拚，幾乎絕大多數的時間，都與「政治」沒有直接的關係，也沒有動過「從政」的念頭。然而，這七年多來，看著台灣的政經局勢，不管是經濟、國防、外交，逐漸從過往的興盛，逐漸走到懸崖邊上，若不懸崖勒馬，將墜入無法回頭的深淵裡。「我們必須下架民進黨！」

不會成為烏克蘭

他說，過去三個多月來，在野力量各有計算，整合工作完全沒有進展。因此他宣佈參選總統，並全面展開連署，以取得參選資格，就是要代表主流民意，整合藍白兩黨。

郭台銘痛批，民進黨甚至還掌控媒體，以網軍治國，如此傲慢跋扈，人民已容無可忍，在去年九合一大選中，多數民意已經清楚表達了強烈疑慮和不滿。他強調，台灣需要「講真話的政治，有未來的政府，沒戰爭的國家，有能力的總統」。面對台海與中美關係的兵凶戰危，他絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭。

4年保障50年和平

郭台銘希望給他四年的時間，他會為台海帶來未來五十年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基。他說自己懂財經，並擁有經營能力，保證有能力，讓台灣從明年起會計年度的經濟成長率，超過一倍，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」，還要打造最廉能的政府。

但郭台銘又說，他的參選是為了促成在野陣營的整合。「在野不整合，便宜賴清德！」郭台銘強調，本來沒必要選，但是，他所代表的中間聲音卻不能缺席！期許自己能成為團結的最大公約數，他也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人，一起坐下來，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事。

要讓3位候選人座談

被問到是否不守當初要支持侯友宜的信用？郭台銘回應說，現在的主流民意是「下架民進黨」，民意大於黨意，現階段最重要的是要讓3個候選人先坐下來談，說出各自治國理念與勝選方程式。

有媒體質疑，柯文哲與侯友宜都經過黨提名，整合可能性很低？郭台銘回應說，藍白目前都有釋出善意，且當初BNT疫苗困難重重，他最後還是化不可能為可能，感謝台積電與慈濟共同推動，因此未來將秉持相同信念，推動在野整合。

不會被中共要脅

外媒質疑鴻海在中國投資甚多，郭台銘也是鴻海股東。對此，郭台銘回應說，他卸任後4年多已經沒有管公司，而且如果中共要威脅他拿走個人財產，他也不會受到威脅，「請拿走吧！」。郭台銘強調，他過去在中國投資都是在公司旗下，自己在中國沒有個人財產，且鴻海有超過1半股東是海外投資人，中共也不敢沒收鴻海財產。

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