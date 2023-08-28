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郭台銘選總統藍基層焦慮 秦慧珠：選立委的人不要去蹭

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布投入2024年總統大選。記者曾原信／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今天宣布投入2024年總統大選。記者曾原信／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘今早宣布投入2024總統大選，引發藍營基層焦慮。對此，北市議員秦慧珠受訪時說，黨內要選立委的人不要去蹭，不要把自己當小雞，因為立委應該會是該區最強大的母雞，如果夠強就應用自己的力量，別因焦慮就踩紅線。

郭台銘宣布參選總統，國民黨、民眾黨與郭難以整合，「四腳督」態勢逐漸明朗，不少基層或大咖前退出，轉支持郭台銘，引發藍營基層焦慮。秦慧珠表示，雖然大家心理有數他會參選，但真正宣布時還是引起很大震撼。

秦慧珠說，國民黨中央有發布新聞稿，嚴格規範黨員禁止替幫助郭台銘，否則將以黨紀處分。她認為國民黨家大業大，有議員、立委和縣市首長，這些人都會遵守黨紀，但還有很大一部分是前公職人員，包括前縣長徐耀昌、張榮味等人，都去幫郭台銘站台，還有黨內的義務幹部、黨工，和基層里長，數量非常龐大，很難一一約束。

秦慧珠表示，若基層踩了紅線就要開除黨籍，那恐怕這一批要開除上千位黨員，國民黨的處境恐怕更雪上加霜，若因為幫助郭台銘造成黨內分裂會很可怕，黨中央要審慎面對，與其祭出處罰，不如尋求合作，看看要怎麼「喝咖啡」。

不過秦慧珠也認為，黨內要參選立委的人更應該要遵守黨紀，不能因為很焦慮就去踩紅線，若立委參選人帶頭違反黨紀，那黨又要如何約束基層？如果黨的立委參選人能力夠強，就用自己的力量，不要把自己當小雞，去蹭其他黨的候選人。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 秦慧珠

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