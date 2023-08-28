賴清德連3場造勢挺進新北

民進黨總統參選人賴清德昨重兵挺進國民黨對手侯友宜大本營新北市，先後成立全國雲林旅外鄉親、全國不動產產業及全國獅友三個後援會，下午赴新店太平宮參拜。賴清德對準雲林旅居新北鄉親，大談蔡政府在雲林建設，也表示要將雲林升級成「農業發電生技大縣」，強化交通建設。

賴清德昨由雲林同鄉會前總會長黃銘得、總統府秘書長林佳龍等人陪同出席全國雲林旅外鄉親後援會成立大會，現場湧進約三千人，不少民眾搶著跟賴合照、握手，氣氛熱絡，在新店拜廟時也有支持者高喊「總統好」，不過賴到新莊出席全國獅友後援會成立時，僅四百多人到場，現場約三分之一座位空著。

【記者丘采薇／台北報導】民進黨總統參選人賴清德昨出席「中華民國基層醫療協會第十屆第一次理監事會議暨基層醫師聯誼晚宴」演講卅分鐘，強調若有機會擔任總統將打造「健康台灣」。他說，國家的主人可以活得更久、健康更久是一種文明，他對國家愈來愈有信心，相信會愈來愈好。