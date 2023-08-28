侯友宜：增健康照護支出、成立癌症基金

國民黨總統參選人侯友宜昨天成立全國暨北區醫事團體「侯」援會，由前立委蘇清泉擔任總會長，超過廿個醫事公會團體及一千兩百位醫事人員齊聚力挺。侯友宜承諾，未來將擴大健康投資，成立癌症基金，提高護理及醫事人員薪水，並增加健康照護支出的ＧＤＰ占比，總統任內逐年提升到百分之八。

侯友宜表示，感謝所有醫事團體站到第一線，拚生拚死守護台灣，大家才能順利度過疫情，但也看到政府的不公不義，面對疫情完全沒有準備，缺口罩、缺快篩、缺疫苗，到底出了什麼問題無人能知，他當總統絕對一一查清，讓全民知道真相。

侯友宜指出，我國雖然有高素質的醫護團隊，健保也是世界聞名，但投注健康的資源卻愈來愈少，健康指數落後日本、韓國、新加坡；近日有癌友發出訴求，不少人面臨因病而窮、因窮而死的窘境，政府沒有去面對這些問題，未來要成立癌症基金，加速新藥給付，確保癌友能用到救命藥。

侯友宜還提到，台灣面臨嬰幼兒死亡率創新高、青少年自殺率提升、老人照護也不足等狀況，當前醫護工作環境不佳，導致人力不足，影響民眾就醫權益，未來要擴大健康照護投資，讓更多的醫護人員有好的就業環境來照顧病人，也要推動預防保健醫療，把全民保健觀念建立起來。