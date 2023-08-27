柯文哲批科技預算 不如台積建個廠

民眾黨總統參選人柯文哲釋出最新影片，談科技改革，柯表示，目前台灣科技發展有五個問題，包括目標模糊、項目分散、基礎研究不夠、民間投入不夠、國際合作太少，政府明年編列科技預算約一四三八億元，還分散在六個領域，比起台積電在南部晶圓廠投資額達一兆八千億元，相當政府十二年的科技預算，顯見政府編列預算不足。

柯文哲指出，明年政府編列科技相關領域預算約一四三八億元，分配給ＩＣ設計、高齡科技、人工智慧ＡＩ、淨零碳排、太空跟六Ｇ等六大領域。他質疑，台積電光在南部晶圓廠投資額就達一兆八千億元，相當政府十二年的科技預算。

柯表示，台灣科技發展問題包括目標太模糊、欠缺良好管控制度、預算不足、基礎研究太少、民間參與太少及欠缺國際合作。二○一七年基礎研究費用與他國相比，台灣八點一％、荷蘭廿六點五％、新加坡廿三點八％、瑞士四十一點七％，明顯基礎研究投資不夠。

柯文哲也提出解方，包括訂定明確目標、集中資源、建立完善管考制度、尋求國際合作、鼓勵民間參與。

民眾黨昨在台中市成立選哲之友會，柯文哲說，中台灣就是台灣搖擺州，贏了台中，就確定贏得大選。對於鴻海創辦人郭台銘提出喝咖啡之邀，柯說，讓幕僚先做初步的作業，目前不急著回覆。至於藍白合議題，柯表示，最後的決定還是在人民，目前還不急，相信台灣人民有智慧。