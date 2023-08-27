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新聞眼／綠營鐵票區 賴清德、侯友宜爭搶農民票

聯合報／ 本報記者屈彥辰周佑政
國民黨總統參選人侯友宜昨參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講提4項「讓農民當家作主」農業政策。記者呂慧瑜／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨參拜嘉義梅山玉虛宮參拜暨廟口開講提4項「讓農民當家作主」農業政策。記者呂慧瑜／攝影

國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德昨不約而同提出農業政策，侯友宜端出農業四大政策，批評民進黨讓農民失望；賴清德盼推動「幸福農業」，盼減少農民負擔。過去中南部農業區選票被視為綠營鐵票，但過去幾年，兩岸關係不佳，陸方近年對台祭出各種農產禁令，導致農民權益受損，綠色執政後，農民日子並未過得更好。侯、賴同步祭出農業政策搶選票，就看選民是否埋單。

農村青年外流，留下的是老人家體力早不堪踏入農田耕種；農田水利會改官派，引起農民團體強烈反彈。二○一七年，「全國農田水利會反延任反改制自救會」發動近二千人到立法院抗議，具農運背景的時任農委會副主委陳吉仲扼殺民意，通過「農田水利會組織通則」修正草案，二○二○年則在執政黨的人數優勢下，正式結束水利會自治，全數改為官派，直接導致農民從此求助隔道牆。

賴清德祭出幸福農業政策，六大政策，包括落實健康安全農業、科技化農業、打造農業生態鏈、加強行銷、確保糧食安全、加強冷鏈系統等。賴清德的訴求喊得高昂，但選民給了民進黨兩次完全執政機會，相關政策為何仍只淪為口號。

民進黨總統參選人賴清德昨天在台中參加全國農業產銷團體後援會成立大會。記者趙容萱／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨天在台中參加全國農業產銷團體後援會成立大會。記者趙容萱／攝影

賴清德昨還點名感謝陳吉仲，但陳掌管農業部門以來爭議多，過去在萊豬問題上，陳吉仲說「萊劑就好像保健食品」，台灣農漁產品無法出口中國，陳則說「班班吃石斑」，民眾記憶猶新的還包括，台灣陷入缺蛋危機，陳竟說可以採購鴨蛋。

去年九合一大選，南部出現「反綠情緒」並非偶然，無論民進黨極力宣傳南部將迎高科技產業，現階段中南部農業縣市依舊以農業為大宗。當農產賣不出去，青年不願回農村，老人家眼巴巴看著農地荒蕪，民進黨還能再重現當年「肚子扁扁，也要挺阿扁」的鐵桿支持嗎？

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