賴清德提幸福農業 加強外銷、冷鏈

民進黨總統參選人賴清德昨在台中參加全國農業產銷團體後援會成立大會，他向在場逾千名農民推出「幸福農業、快樂農民」農業政見，包含加強產銷履歷、引入科技、建立農業生態鏈、加強外銷及冷鏈系統、增加台灣糧食自產等六大政策，搶攻農民選票。

這場造勢大會吸引中彰投雲四縣市、三十個農業團體逾千人到場。賴清德說食安很重要，農業部長陳吉仲推動多年的產銷履歷要加強推動，像台南的芒果就推出產銷履歷，未來農產品的安全衛生一定要顧好。二是引入科技、生產應機械化、設備現代化，減少農民的負擔。

賴清德說，出訪邦交國巴拉圭時，當地用無人機耕種玉米，台灣是科技大國，農業生產應引入科技，才能省力，提高效率和產量。

第三要建立農業生態鏈，台灣半導體產業鏈自成生態鏈，台灣農業未來也應如此，包括生產、加工、分級包裝，行銷等自成農業生態鏈，不只靠中央政府，還要靠地方政府、農會、漁會、產銷班、生產合作社一起加入成為團體，一起來幫助農民。

第四，加強外銷，目前台灣水果行銷國外多國，未來要有計畫生產，這樣農民生產的才有保障。第五，冷鏈系統要加強，農業部近二年投入一百廿六億元建置冷鏈系統，目的就是農產品盛產期收購，調節市場，才不會讓農產品價格崩盤，保鮮期延長，消費者也隨時都能吃到新鮮水果。

第六要增加台灣糧食生產，台灣自產三成一糧食，其他六成九靠進口，近期因氣候變遷嚴重，加上戰爭，國際糧倉產量紛紛受影響，台灣是海島，顧好自產糧食相當重要。

大陸日前宣布暫停輸入台灣芒果，外交部長吳釗燮昨在「二○二三台日水果夏祭開幕式」致詞時說，台日情誼深厚，「不像有些強國動不動就對台灣威脅、恐嚇」，甚至是對水果這個也禁、那個也禁，「到底在禁瞎毀？」