侯友宜提農業4支箭 水利會還農民

國民黨總統參選人侯友宜昨回家鄉嘉義，喊話「要贏到讓綠營沒面子」，侯在梅山玉虛宮廟口開講，提出四大農業政策，痛批民進黨強徵水利會，他要把水利會還給農民，另要調高老農津貼、擴大開放移工及銷售管道制度化，要讓農民當家作主。

侯友宜表示，嘉義縣農民很多，但農民這幾年生活都不好過，特地到梅山提出四項農業政策宣示，第一要「調高老農津貼不低於八千元」，批民進黨對老農津貼漠不關心，四年才調整一次讓農民失望。第二「擴大開放移工，解決農業缺工問題」，解決國內產業勞力不足問題。

侯友宜喊出「水利會該還給農民，回歸專業治理」，痛批對農民最不公平的是水利會被民進黨徵收，水利會原本是民間社團法人卻遭徵收變官派，把民間資源變公家資源，卻無法照顧好農民，讓農民愈來愈苦；過去水利會的幹部都是民選，做不好就換掉，他若當總統，把水利會還給農民，回歸專業治理，賺的錢都給農民，政府別強奪。

此外，侯也提要將農業銷售管道制度化，增加預警機制，協助調控農產品供需，不可單一市場，他要當農民靠山，讓農產賣得出去賺大錢，讓農民過好生活。

昨早侯友宜尚未抵達奉天宮，大殿媽祖香爐突發爐，支持者振奮，侯到場時表示，民進黨說要贏十萬票「別在那臭彈」，呼籲大家團結反拚贏更多，要贏到讓綠營沒面子。

侯友宜昨天在嘉義也表示，民進黨總統參選人賴清德說要跟大陸國家主席習近平晚餐，他要請問賴主席的兩岸政策，要告訴民眾的是什麼？侯強調，他的兩岸政策很清楚，反台獨、反一國兩制，按照中華民國憲法，兩岸人民關係條例來做事。