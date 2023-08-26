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侯友宜不排斥侯習會 「喝開水也能溝通」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜表示，任何能讓兩岸促進穩定的都會去做，有侯習會都好，不會排斥，對兩岸是好的事情，在對等尊嚴底下樂於坐下來談，喝杯開水也能夠溝通。圖／翻攝自盧秀芳辣晚報YT直播
國民黨總統參選人侯友宜表示，任何能讓兩岸促進穩定的都會去做，有侯習會都好，不會排斥，對兩岸是好的事情，在對等尊嚴底下樂於坐下來談，喝杯開水也能夠溝通。圖／翻攝自盧秀芳辣晚報YT直播

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國民黨總統參選人侯友宜昨受電視專訪時，網友也提問是否會有「侯習會」，侯說，他不排斥侯習會，對等尊嚴坐下來談，「喝杯開水也能溝通」。

侯友宜說，任何能讓兩岸促進穩定的都會去做，他不排斥侯習會，對兩岸是好的事情，對等尊嚴地坐下來談，「喝杯開水也能夠溝通」，他會向習近平說，「最希望兩岸共榮共好，讓兩岸人民過好日子」。

侯友宜，兩岸有共同的血緣、文化、信仰，同文同種，只是制度不同，沒有那麼難溝通。關係只是一個名詞，更重要的是實質交流，有互訪信任，兩岸就可以穩定。相較民進黨說一套做一套，他務實看待兩岸關係。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 習近平

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