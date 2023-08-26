侯友宜不排斥侯習會 「喝開水也能溝通」

民進黨總統參選人賴清德前天被問到若有一天能和大陸國家主席習近平吃飯，會吃什麼？賴清德說台南蝦仁飯和全糖珍奶，引起討論。

國民黨總統參選人侯友宜昨受電視專訪時，網友也提問是否會有「侯習會」，侯說，他不排斥侯習會，對等尊嚴坐下來談，「喝杯開水也能溝通」。

侯友宜說，任何能讓兩岸促進穩定的都會去做，他不排斥侯習會，對兩岸是好的事情，對等尊嚴地坐下來談，「喝杯開水也能夠溝通」，他會向習近平說，「最希望兩岸共榮共好，讓兩岸人民過好日子」。

侯友宜，兩岸有共同的血緣、文化、信仰，同文同種，只是制度不同，沒有那麼難溝通。關係只是一個名詞，更重要的是實質交流，有互訪信任，兩岸就可以穩定。相較民進黨說一套做一套，他務實看待兩岸關係。