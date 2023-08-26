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郭盼下周會侯柯 侯：有溝通管道 柯辦：當副手機會低

聯合報／ 記者林縉明程遠述魯永明李宗祐王勇超／連線報導
圖片由左至右依序為國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照
圖片由左至右依序為國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照

距離總統大選約五個月，在野整合備受關注，民眾黨總統參選人柯文哲日前釋出善意，表示願意以開放態度和各黨領袖對話，柯辦發言人陳智菡昨受訪時透露，在野領袖對話已啟動相關作業，幕僚正聯繫討論；國民黨總統參選人侯友宜昨天僅回應「有溝通的管道」；鴻海創辦人郭台銘則說，他知道柯文哲不喝咖啡、要喝果汁，「我在等著他打電話來」，下周三人就可以一起見面。

郭台銘日前以「三隻小豬」預言，喊話邀侯友宜、柯文哲坐下來喝咖啡聊聊，力抗「大野狼」賴清德。陳智菡昨天接受廣播節目訪問時說，既然國民黨主席朱立倫、郭台銘都說要坐下來談，柯文哲也表達可以談，但柯說他會心悸，所以不能和郭喝咖啡、可以改喝果汁。

對於在野黨領袖是否有對談空間？陳智菡說，「幕僚已經啟動相關討論，確認意願及會談議題。」但她也說，若郭台銘、柯文哲見面前提，是說服柯當副手，「見面機會就很低」。

郭台銘昨回應，柯文哲隨時都可以跟他通電話，不需要經過幕僚，「我一直在看手機響了沒」，三人都有暢通的聯絡管道，不會透過媒體發言；對於傳出郭的競選總部距離侯友宜競辦不遠，郭語帶玄機說，「下周就會知道」。

對於柯陣營透露在野領袖對話幕僚作業已啟動，侯昨晚被媒體問到時，僅說「有溝通的管道」；對於是否和郭聯繫？侯說「面對面溝通吧」；媒體再追問一次，侯說，「我們都有直接的管道」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘 陳智菡 侯友宜 朱立倫 賴清德

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