左手政治獻金、右手布局光電 侯辦再追雲豹金流

雲豹能源陷綠金疑雲，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室持續追打，昨直指雲豹及子公司近年捐給五十九名民進黨籍候選人一千五百多萬元政治獻金，儼然成為民進黨大金庫。除此之外，雲林縣口湖鄉前鄉長長林哲凌涉向光電業索賄遭判十年，侯辦進一步質疑，林哲凌在二○一八年接受雲豹政治獻金，但當時雲豹已在雲林開發，質疑違反政治獻金法。

雲豹能源二○一六年在雲林打造大面積太陽能發電，雲林縣府協助媒合業者與地主。由於根據政治獻金法第七條，與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。因此，侯競辦質疑，雲豹在二○一八年仍捐贈政治獻金給林哲凌，有違法之虞。

不過，監察財產申報處處長陳美延表示，經查，雲豹公司近十年內，並無與政府機關（構）有巨額採購或重大公共建設投資契約，因此不構成無法問題。

近年由於太陽能發電非屬重大公共建設，類似爭議層出不窮。林為洲指出，二○一八年雲豹執行長譚宇軒捐給林哲凌十萬元政治獻金後不久，便向口湖鄉公所、雲林縣府申請施作「永鑫案場」。毫不在意利益迴避的問題。他解釋，鄉鎮市長管鄉道、縣道，太陽能廠要埋饋線，都須鄉鎮市長同意，也會因此衍生弊案。

林為洲秀出一張民進黨總統參選人賴清德二○一六年替林哲凌站台照片，當天晚會主題是「告別黑金」，兩年後林哲凌因貪汙判刑，十分諷刺。立委參選人廖先翔也質疑，民代收受龐大政治獻金，審理能源法案時真的能專業討論嗎？

侯競辦發言人黃子哲說，民進黨前立委賴勁麟進入雲豹能源之後，雲豹二○一八年到去年政治獻金捐了七七八萬元，其中八成流向民進黨新潮流派系；雲豹資本額也從一千萬變成上市公司，公司市值高達百億元，這是否跟背景、派系真的沒有關係？

民進黨立法院黨團昨反擊，國民黨至今拿不出違法事證，並指廖先翔父親廖正良，正因圖利罪被判刑六年。