何時與侯柯喝咖啡？ 郭台銘：已啟動行程「找時間跟大家報告」

鴻海集團創辦人郭台銘中午到嘉義市尊皇飯店，參加嘉義阿銘之友會成立餐會時表示，這次總統選舉是戰爭與和平、政黨輪替選擇，主流民意大聯盟要團結，下架民進黨，他已經啟動大家喝咖啡行程，會找時間跟大家報告。

郭台銘演說後，偕同前雲林縣長、前台灣省商業總會理事長張榮味、商總副理事長蕭秋勇等上台敬酒，未用餐離去，媒體問他，「何時和柯文哲、侯友宜喝咖啡？是否願意用民調整合？」，郭都未回答。

張榮味致詞說，郭台銘為台灣未來，用心良苦，主流民意，政黨再度輪替，國會三黨不過半，正常運作，郭台銘表態邀請郭、柯坐下來，喝咖啡、泡茶，他說，大家一定可以研究出一組可以贏的參選，符合主流民意期待。