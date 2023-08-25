何時與侯柯喝咖啡？ 郭台銘：已啟動行程「找時間跟大家報告」
鴻海集團創辦人郭台銘中午到嘉義市尊皇飯店，參加嘉義阿銘之友會成立餐會時表示，這次總統選舉是戰爭與和平、政黨輪替選擇，主流民意大聯盟要團結，下架民進黨，他已經啟動大家喝咖啡行程，會找時間跟大家報告。
郭台銘演說後，偕同前雲林縣長、前台灣省商業總會理事長張榮味、商總副理事長蕭秋勇等上台敬酒，未用餐離去，媒體問他，「何時和柯文哲、侯友宜喝咖啡？是否願意用民調整合？」，郭都未回答。
張榮味致詞說，郭台銘為台灣未來，用心良苦，主流民意，政黨再度輪替，國會三黨不過半，正常運作，郭台銘表態邀請郭、柯坐下來，喝咖啡、泡茶，他說，大家一定可以研究出一組可以贏的參選，符合主流民意期待。
針對以民調整合主流聯盟議題，民眾黨總統參選人柯文哲日前被媒體問到，是否考慮和侯友宜以「民調整合」合作時，語帶保留說「什麼事情都可能發生」。侯友宜說，「國民黨一定會凝聚所有力量」；媒體再去問朱立倫，柯文哲提出民調整合，「看誰的民調誰做正的」時，朱立倫回應，「柯主席有這樣說嗎？他沒有這樣講吧？」但他說，「很歡迎和這個老同學見面」，他們都很熟，很樂意一起坐下來好好聊一聊。
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