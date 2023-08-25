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賴清德邀習近平喝全糖珍奶 李彥秀酸：高明的愛情騙子

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨副秘書長李彥秀。 圖/聯合報系資料照
國民黨副秘書長李彥秀。 圖/聯合報系資料照

民進黨總統參選人賴清德昨天在電視專訪中說，若有機會在台灣請大陸國家主席習近平吃飯，他會請席吃蝦仁飯加全糖珍珠奶茶，國民黨副秘書長李彥秀酸，賴清德是高明的愛情騙子。

賴清德日前在台大學生快問快答，說想跟習近平吃飯是表達善意，可以跟習近平當朋友，不必成為敵人；想提供「待客套餐」，請席吃蝦仁飯、全糖珍奶台南的蝦仁飯是火燒蝦，非常很好吃。

李彥秀指出，有句話說「把珍愛獻給最愛」賴清德酷愛「全糖珍奶」全台皆知，公開要請習近平喝珍奶，看起來，賴清德對習近平的真的是「滿滿的愛意。」這不是珍愛，什麼才是真愛？

李彥秀表示，2015年，賴清德對「馬習會」的評論是「愧對台灣人民，不僅違反民主，也剝奪台灣人民決定自己前途的機會」、「台灣將會付出什麼代價，馬英九應向人民交待清楚。」

李彥秀指出，民進黨發言人謝佩芬今年四月曾說，「獨裁者、威權國家有多麼不可信任與無法預期，很難相信中共有心追求和平」、「（馬英九訪中）不要向世界傳達錯誤的訊息，讓支持我們的民主夥伴，誤以為台灣的主流民意靠向中國」。

李彥秀請問賴清德，與習近平交朋友，是否愧對台灣人民？與習近平晚餐，賴清德準備付出什麼代價？多次向習討拍示好，是否是向全界傳達錯誤訊息？請習吃台南小吃，是否剝奪台灣人民決定自己前途的機會？國民黨訪陸交流是「舔共賣台」，賴清德邀習訪台是「親中愛台」？請習喝全糖珍奶，在民主與極權，敵人與朋友之間，賴清德如何選擇？

李彥秀說，觀光業者不斷地疾呼恢復兩岸交流、開放觀光；昨天陸委會終於宣布九月起恢復第三類陸客來台觀光，附加「視陸方回應再確定實施日期」但書，賴清德強調「主權一定要先守護住。」

李彥秀說，台灣人民實在看不懂，正常民間觀光交流，民進黨與賴清德寸土不讓、錙銖必較；邀請對岸領導人吃飯喝珍奶卻真情流露、大開方便之門。只能說，賴清德不是笨拙的精算師，就是最高明的愛情騙子。

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