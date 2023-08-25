快訊

深海捕獲「尖牙巨獸」嘴裡長百顆人牙！ 專家曝怪物超反差身分

日阪神電車驚傳爆炸！車廂內突冒濃煙、緊急疏散500乘客

慫恿女員工抽脂豐胸當「活招牌」 醫美診所還沒開幕就出人命

館長陳之漢願下跪求郭柯侯合作 吳子嘉：效果如「孟姜女哭倒長城」顯著

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民進黨總統參選人賴清德（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。 圖/聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民進黨總統參選人賴清德（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。 圖/聯合報系資料照

非綠整合陷入瓶頸，網紅館長陳之漢22日直播表示，郭、柯、侯若願意合作，要他下跪都可以。媒體人吳子嘉24日公布最新民調指出，民進黨總統參選人賴清德已經躺著選了。他也表示，館長願意下跪感動民眾黨總統參選人柯文哲，堪稱是21世紀的「孟姜女哭倒長城」。

吳子嘉24日在《關鍵時刻》節目中表示，根據《美麗島電子報》總統大選最新民調顯示，賴清德為40.3％，侯友宜19.1％、柯文哲22.0％，柯、侯兩人支持度相加為41.1％，只贏賴清德1個百分點而已，可見賴清德已經躺著選了。

吳子嘉表示，柯、侯兩人的民調都只有賴清德的一半，柯文哲連跑都跑不動，感覺有一半的人都力挺賴清德，因此柯文哲被館長下跪的行為感動，態度有所改變，願意出來跟大家談了。

吳子嘉說，館長太偉大了，他一下跪，就像是「孟姜女哭倒長城」一樣，在21世紀終於發生了。

另外，針對館長質疑《美麗島電子報》做收錢假民調一事，吳子嘉也至法院提告，他表示，民調是基於內部專業進行，館長不該仗著自己有流量就無憑無據提出質疑，他強調，民調非常專業，要學會統計學，館長的知識含量差距太遠，館長沒有足夠專業知識研究分析民調真偽。

網紅「館長」陳之漢。圖／取自館長直播
網紅「館長」陳之漢。圖／取自館長直播

2024選舉 2024總統選舉 館長 陳之漢 賴清德 柯文哲 侯友宜

延伸閱讀

賴品妤委屈「為什麼推我？」連任立委有望嗎？ 最新網路民調一面倒

5立委參選人「被合體郭台銘」秒澄清！陳學聖讚：國民黨變了

館長陳之漢學賴品妤跌倒「加深柯文哲厭女形象？」 鄉民斥：跟國中男生一樣

他挺賴品妤喊「別忘陳幸妤、林志堅」網紅曝背後目的：策略很明顯

相關新聞

郭台銘傳也在板橋租競辦「距離侯辦僅600米」 侯友宜回應了

鴻海創辦人郭台銘近來「考慮」獨立參選持續加大，昨天傳出郭已在板橋承租競選總部，距侯辦僅600米。侯友宜競選辦公室發言人黃...

郭台銘823演說稱台不挑起戰爭 曹興誠：炮口總算瞄對了方向

鴻海集團創辦人郭台銘八二三紀念日到金門發表談話，稱台灣人民絕不會主動挑起戰爭，但也絕不可能怯戰。聯電創辦人曹興誠在臉書表...

館長陳之漢願下跪求郭柯侯合作 吳子嘉：效果如「孟姜女哭倒長城」顯著

非綠整合陷入瓶頸，網紅館長陳之漢22日直播表示，郭、柯、侯若願意合作，要他下跪都可以。媒體人吳子嘉24日公布最新民調指出，民進黨總統參選人賴清德已經躺著選了。他也表示，館長願意下跪感動民眾黨總統參選人柯文哲，堪稱是21世紀的「孟姜女哭倒長城」。

針對國家財政政策 郭台銘提出五項主張

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（25）日在臉書貼文表示，沒有永續經營理念的企業，終將走向破產；沒有永續共榮觀念的社會，終...

郭台銘批國家財政政策 拒絕分贓政治 捍衛世代正義

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（25）日在臉書貼文表示，「永續、穩健、正義」以企業家精神，拒絕分贓政治，捍衛世代正義。他...

侯友宜訪美市府出錢？秘書處：無動支公務預算勿造謠

國民黨總統參選人侯友宜確定9月訪美，但傳出訪美行程是由新北市秘書處規劃，並安排市府預算支應。新北市秘書處今發聲明表示，係...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦