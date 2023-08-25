館長陳之漢願下跪求郭柯侯合作 吳子嘉：效果如「孟姜女哭倒長城」顯著

非綠整合陷入瓶頸，網紅館長陳之漢22日直播表示，郭、柯、侯若願意合作，要他下跪都可以。媒體人吳子嘉24日公布最新民調指出，民進黨總統參選人賴清德已經躺著選了。他也表示，館長願意下跪感動民眾黨總統參選人柯文哲，堪稱是21世紀的「孟姜女哭倒長城」。

吳子嘉24日在《關鍵時刻》節目中表示，根據《美麗島電子報》總統大選最新民調顯示，賴清德為40.3％，侯友宜19.1％、柯文哲22.0％，柯、侯兩人支持度相加為41.1％，只贏賴清德1個百分點而已，可見賴清德已經躺著選了。

吳子嘉表示，柯、侯兩人的民調都只有賴清德的一半，柯文哲連跑都跑不動，感覺有一半的人都力挺賴清德，因此柯文哲被館長下跪的行為感動，態度有所改變，願意出來跟大家談了。

吳子嘉說，館長太偉大了，他一下跪，就像是「孟姜女哭倒長城」一樣，在21世紀終於發生了。

另外，針對館長質疑《美麗島電子報》做收錢假民調一事，吳子嘉也至法院提告，他表示，民調是基於內部專業進行，館長不該仗著自己有流量就無憑無據提出質疑，他強調，民調非常專業，要學會統計學，館長的知識含量差距太遠，館長沒有足夠專業知識研究分析民調真偽。