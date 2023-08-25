最新民調戲劇化變動！賴清德支持度一舉突破40% 學者喊：這一點難以理解

台灣民意基金會8/21公布「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨參選人賴清德43.4％、民眾黨參選人柯文哲26.6％、國民黨參選人侯友宜13.6％。其中賴創下歷史新高。旅美教授林環牆表示，難以理解民調結果，三人的支持度出現如此戲劇化的拉開變動，相當罕見，他質疑「賴清德的總統民調支持度真的有那麽強嗎？」

林環牆在臉書粉專「獨立觀察」貼文指出，台灣民意基金會最新的民意調查中，賴清德急遽增加7個百分點，柯文哲下降1.2個百分點，侯友宜滑落了6.6個百分點。

林環牆表示，賴清德一舉突破40%的天花板，柯文哲小幅下降，而侯友宜則直線下墜，往10%低谷逼近，且賴、侯兩人的變化數字差不多都是7個百分點。然而近期並無重大事件發生，三人的支持度卻出現如此戲劇化的變動，他直言「罕見」，也表示難以理解。

林環牆分析，七到八月民調的未表態比例基本上是穩定於15%上下，可能意味著一個月內藍綠板塊有出現民意支持此消彼長的明顯流動，但是他也說，這種藍綠流動應該很難，「個人實在想不透」。

林環牆表示，也有可能原本支持侯友宜的7%民眾突然變成不表態，而原先7%不表態的民眾轉而支持賴清德，但是在短短一個月內，發生如此劇烈的變化，可能性並不大。

林環牆表示，在這份民調調查時間結束後，行政院主計總處公布，台灣今年上半年經濟出現0.98%的負成長，並將今年全年經濟成長率由5月份預測的2.04%大幅下修至1.61%，另還爆出民進黨新潮流賴勁麟身兼雲豹等19家公司董事長醜聞，他質疑「賴清德的總統民調支持度真的有那麽強嗎？」