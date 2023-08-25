觀察站／3黨外交團隊各有挑戰

聯合報／ 本報記者侯俐安蔡晉宇林縉明
藍綠白三位總統參選人（左起侯友宜、賴清德、柯文哲）。圖／聯合報系資料照片
藍綠白三位總統參選人（左起侯友宜、賴清德、柯文哲）。圖／聯合報系資料照片

總統參選人外交國安團隊是否穩健，出訪過程都將被放大鏡檢視。國民黨總統參選人侯友宜在藍營整合後，外交團隊逐漸穩健，但過往的路線之爭依舊存在，最終成果將見真章。至於民進黨總統參選人賴清德外交國安團隊，在出訪前曾有紛擾，但已漸入佳境；民眾黨總統參選人柯文哲則是透過自媒體團隊增添亮點。

侯友宜代表國民黨參選後，一舉一動被放大檢視，在參選前期藍營尚未完成整合，被歸為「市府派」的角色被放大；但隨著藍營逐漸歸隊，外交智囊團各司其職，也頗有「世代傳承」味道；雖然溝通聯繫上，令人錯愕的插曲仍時有所聞，但團隊「一心對外」，台美泛藍團結氛圍濃厚。

侯友宜訪美挑戰不小，尤其在賴清德低調訪美後，美方「公平原則」有其考量，侯友宜雖能進入華府，但要公開且親自見到行政官員恐怕不容易；其他能見面的國會議員、城市首長，甚至聯繫智庫演講，都考驗團隊過往累積，更考驗調度細膩程度；尤其侯出訪過程，字句將受嚴格檢驗，雖有論述、如何呈現，也是挑戰。

賴清德參選總統至今，「阿基里斯腱」無疑還是在外交國安團隊的組建上，本次過境美國所受的規格差強人意，儘管執政黨強調這是台美共同的默契，我方並未要求行程；但外交圈仍盛傳，這與先遣團赴美與美方磋商的成果有限，脫不了關係。

綠營人士指出，蔡賴齊心的整體氛圍固然成形了，但在國安外交團隊上，基本格局仍是「公事公辦」，且目前在崗位上的蔡政府國安外交領域要員，各個業務量不輕，在選務方面賴清德還是要找出對內、對外都能扛得住的外交一把手。

至於柯文哲四月訪美長達三周，新聞曝光度相對有限，卻在包裝上得分。民眾黨自媒體團隊拍攝剪輯數十支長短影片，時效極高，經由柯文哲社群媒體和自媒體宣傳發送，創造百萬以上點擊率，柯文哲的社群粉專訂閱數也在訪美期間飆升，讓柯文哲原本乏善可陳的美國行增添亮點。

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