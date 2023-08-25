與侯友宜民調整合？ 柯文哲：什麼都有可能

民眾黨總統參選人柯文哲昨天被媒體問到是否考慮和國民黨總統參選人侯友宜以「民調整合」合作時，語帶保留說「什麼事情都可能發生」。侯友宜昨說，「國民黨一定會凝聚所有力量」；媒體再去問朱立倫時，朱立倫狐疑地回應，「柯主席有這樣說嗎？他沒有這樣講吧？」但他說，「很歡迎和這個老同學見面」，他們都很熟，很樂意一起坐下來好好聊一聊。

柯文哲、朱立倫近來數次隔空對話，柯前天拋出，以開放態度與各黨領袖建立新共識；朱立倫指「樂意坐下來和柯好好討論各項議題」。

媒體詢問柯文哲，未來是否考慮跟侯友宜用民調整合，團結推出一組參選人？柯文哲說，台灣選民有智慧，最後總是會想出一個解決辦法；歷次選舉都是這樣，「什麼事情都可能，重點是要從溝通開始」。侯友宜昨被問到此事時說，國民黨一定會凝聚所有力量，解決人民問題，讓做不到的民進黨換別人來做。