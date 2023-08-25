侯友宜進華府能見誰 考驗藍對美經營

民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德相繼訪美返國，國民黨總統參選人侯友宜昨宣布，九月十四日至廿一日將展開八天訪美行程，並會晤國會參、眾議員，拜會ＡＩＴ主席羅森柏格，也應邀在智庫演講、並參與僑胞活動，廿一日由舊金山搭機訪台。學者分析，美國保持中立性，但仍有細緻作法；侯會見到哪些國會議員，要看國民黨對美工作關係，再加一點運氣。

侯友宜競選辦公室表示，希望透過這次美國行，與美國友人分享他對未來深化台美關係的看法，期盼繼續推動台美實質交流，同時展現侯友宜堅定支持中華民國民主制度，捍衛自由價值的信念與決心。

民進黨總統參選人賴清德昨天前往基隆和平島拜廟。記者蘇健忠／攝影

副總統賴清德日前過境美國被指「規格矮化」，賴昨接受電視台專訪指出。他指出，這次是按照以往正副總統過境原則辦理。但不管是中國的國台辦或是外交部，都公開宣稱反對美國讓他過境，在這種狀況之下，衍生出一個新的模式，也就是台灣的政府跟美國政府大家共同討論，來降低中國任何的藉口，「如果沒有看到中國武力威脅，刻意說這次過境被降級，是不正確的」。

至於柯文哲曾鬆口，下半年再出訪東南亞國家，甚至二度訪問美國。據了解，柯本計畫再訪美國，但目前計畫暫緩。民眾黨秘書長周台竹說，目前都還沒有決定出訪行程，內部現在有更重要的事情要決定，不便透露。

政大外交系副教授黃奎博表示，柯文哲四月訪美時，還未正式宣布參選總統，在美國若見到國務院某些官員還說得過去，但當大家都進入到總統參選人身分時，美國一視同仁，算是公平待遇。侯可以進入華府，是因為他不是美國限制的我方具有主權地位象徵官員。訪美會見到哪些官員，理論上不用再去深究。