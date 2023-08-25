侯友宜：4年任內 觀光客破1800萬

聯合報／ 記者張睿廷／新北報導
侯友宜說，擴大免簽部分，只要有利觀光進到台灣，我們都朝開放的方向。記者張睿廷／攝影
侯友宜說，擴大免簽部分，只要有利觀光進到台灣，我們都朝開放的方向。記者張睿廷／攝影

蔡政府執政七年旅客增幅減緩，國民黨總統參選人侯友宜昨天召開觀光政策記者會，強調若當選總統將穩定兩岸關係、促進國際及陸客來台，目標是四年任內讓來台旅遊人數突破一千八百萬人，實現「觀光利國」目標；他呼籲陸方恢復六十個航點，強調蔡政府執政兩岸關係緊張、交流停滯，今年百萬陸客來台目標「注定跳票」，兩岸須重啟對話，開放陸客來台、帶動台灣經濟。

侯友宜表示，今年一到六月，泰國、日本及韓國觀光人數，皆已恢復到疫情前的百分之五十以上，反觀台灣解封迄今，恢復不到一半，遠遠落後鄰國，要趕快急起直追。

侯提出「提高組織層級、提升觀光預算、打造交通便捷網絡、發展永續智慧觀光」四大主張，由總統府召開觀光國是會議、行政院恢復定期觀光會報；觀光預算提高百分之十五到廿，擴大獎勵鼓勵外國組團來台。他也提出醫療、郵輪、美食、藝文、宗教、會展、文化、運動級賽事、生態及海洋、步道健行及登山等十大觀光發展方向。

侯昨晚再到板橋出席「觀光產業領導人餐會」分享觀光政策。兩岸旅行發展協會理事長姚大光說，他對侯的觀光四主張樂觀其成，雖未邀請業外人士出席，但參選人願意來都歡迎。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 國是會議

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