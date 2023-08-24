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日韓高齡者3成在職 柯文哲：長者應稱「壯世代」

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨24日舉辦「全民參與2.0 四葉草運動」記者會，主席柯文哲（右一）分享對高齡化的看法。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民眾黨24日舉辦「全民參與2.0 四葉草運動」記者會，主席柯文哲（右一）分享對高齡化的看法。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

銀髮族在職比例僅6%、健保資源分配錯誤，社區大學不應只是跳土風舞！民眾黨總統候選人柯文哲24日於記者會指出，日本、韓國高齡工作族群都達30%，我國現行高齡政策的問題多。他主張，面對高齡化，應把握「活到老，學到老」精神，並呼籲將長者稱為「壯世代」。

逗趣祖孫互動

民眾黨24日舉辦「全民參與2.0 四葉草運動」記者會邀請一組家庭到現場，並讓孩子現場打電話給奶奶。小朋友在一陣寒暄後，忽然向阿嬤問道：「你生日是什麼時候？」阿嬤有點嚇到回應說，「你問我生日幹嘛」。小朋友童言童語說，「要幫你過生日」。

阿嬤就回應說「不要啦，常常打電話給我就好」，不料小朋友回應說「好喔，這樣阿嬤掰掰」，逗趣互動逗笑現場觀眾。

工作中的長者僅6%

柯文哲表示，因為少子化的關係，老年人口占比持續上升，社會不應再用過去的邏輯或刻板印象看待他們，應該從社會文化或心態上有革命性的改變，如年輕人可以主動與長輩溝通，打電話給家長，促進世代和諧。

他也分享自己的經歷說，過去女兒缺錢時，都會向老婆陳珮琪要，但多半碰壁，但因為阿公阿嬤都比較疼孫，所以女兒學到一招，就是跟外公、外婆要零用錢，直呼「結果每一次都讓她得逞」，引發現場莞爾一笑。

柯文哲指出，台灣65歲以上仍在工作的族群僅佔整體長者6%；但該比例在日本與韓國則是30%，其實65歲以上的人還相當健康，所以我們也提出壯世代計畫，將長者稱為「壯世代」，由政府帶頭倡導，從社會觀念到法規改變。

工作者不能領月退

他舉例說，如公務員退休後，都是月退機制，只要回去工作就不能領月退，這樣年長者當然不願意回去工作。柯文哲認為，像是在「工作設計」就需要重新思考，應拆解成年輕人能做與長者能做的部分，創造更友善的高齡工作環境。

針對現行高齡環境的不足，柯文哲表示，過去社區大學都是在學土風舞、象棋等等生活性的用途，其實這不對，應把握「活到老學到老」的原則，應提供職業技能課程，才能符應社會的需求。

此外，他也指出，「生命延長，不是延長活著的時間，而是健康壽命的延長」，現在台灣醫界花太多力氣在「生大病不要死」的部分，但「健康不生病」才是目標，所以應調整健保費用分配，並針對年長者設立高齡前瞻運動中心，設立針對長者的設備與課程。

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